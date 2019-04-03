Консул Молдовы в Одессе отозван, задержан и доставлен в Кишинев

Консул Молдовы в Одессе Сергей Шептеличь во вторник был отозван с должности, задержан и доставлен в Кишинев сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба НЦБК.

Согласно сообщению, перед задержанием силовики провели обыски в помещениях консульства и в квартире консула.

В сообщении отмечается, что консула подозревают в пассивной коррупции. По данным следствия, 6 апреля 2018 г. он незаконно выдал гражданину одной из арабских стран визу длительного пребывания в Молдове сроком на 60 дней, взамен этого он получил 100 евро. В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал. Консул был доставлен на родину, суд вынес решение о запрете на выезд из страны в течение 30 дней.

Перед этим министерство иностранных дел и европейской интеграции освободило Шептеличь от должности. МИДЕИ заявило о готовности оказать правоохранительным органам содействие в расследовании.

Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц (около $2900-5800), а также запрет на право заниматься определенные должности на срок до пяти лет.