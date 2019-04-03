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Политика
О лицемерии и брезгливости
03.04.2019

«Я такая одинокая, никто не хочет встречаться со мной!». - «Я хочу с тобой встречаться!». - «Нет, ты некрасивый!». Эта бородатая шутка как нельзя лучше описывает то, чем обернулся призыв ACUM к «независимым от режима парламентариям» провести совместные переговоры. 

Вообще с самого момента своего избрания в парламент совместный блок Санду и Нэстасе не перестает удивлять своими, мягко выражаясь, непоследовательными действиями. 

Разругаться с другими партиями, а потом обратиться к ним за поддержкой своих законопроектов? Легко! Словно поссориться с соседом, после чего попросить у него денег в долг. Прийти к президенту на прием и демонстративно не ответить на его рукопожатие? А что тут такого? Подумаешь, пришел в гости и не поздоровался с хозяином… Позвать на переговоры всех желающих сотрудничать, и уйти с переговоров? Ничего необычного – как заказать еду в ресторане и тихо уйти, не дождавшись, пока ее принесут. 

Кто-то это называет неадекватностью, кто-то – высшим проявлением лицемерия. По крайней мере, недруги правой оппозиции указывают на ее двуличность, ведь как иначе назвать одновременные призывы к сотрудничеству и демонстративные отказы от сотрудничества?

Что ж, попробуем поставить себя на место Санду и Нэстасе. Они утверждают, что их цель – борьба с олигархическим режимом и его приспешниками в Молдове. Прекрасная цель, все небезразличные граждане обеими руками за! Надо бы объединиться со всеми, кто хочет бороться с Кукловодом, не так ли? Нет, не так. Потому что те, кто готовы пойти на сотрудничество – тоже его приспешники. Практически все. Ну, по крайней мере, по мнению лидеров ACUM. 

Может быть, у них есть какой-то план, как победить с такими условиями олигархат? Нет, да и не может быть при всем желании, ведь они находятся в самом его средоточии – парламенте. А посему остается глухая оборона. Но, сидя в окопе, войну не выиграть.

Проблема проевропейской оппозиции в том, что она слишком непримирима и бескомпромиссна. Такие качества хороши для уличной борьбы, но не для работы в парламенте, где все зиждется на тонкой дипломатии. Тем не менее, лидеры ACUM, считающие нынешнюю политическую систему грязной и намеревающиеся ее очистить, с головой бросаются в самую глубину нечистот.

Что ж, если Санду и Нэстасе взяли на себя трудную роль ассенизаторов Молдовы, честь им и хвала. Однако тогда обоим следует понять, что в процессе очистки им не удастся не запятнать свои принципы, хотят они этого или нет. Брезгливый золотарь – это неработающий золотарь…

Роман АРДЕЛЯНУ


 
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