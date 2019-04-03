Жителей Молдовы ждут штрафы за незаконную ловлю рыбы

В период с 1 апреля по 15 июля гражданам Молдовы запрещена ловля рыбы в естественных водоемах страны. Запрет вызван нерестом рыб, обитающих в естественно природы Молдовы, сообщает Sputnik.

Согласно законодательным нормам, лов рыбы запрещен на реке Прут на границе с Украиной, до села Тецканы. Нельзя рыбачить будет в этот период и на известном в Молдове водохранилище Костешты-Стынка.

Река Днестр в это время также не порадует рыбаков-любителей: в обозначенный период ловля запрещена от Наславчи до города Каменка, а также на Дубоссарском водохранилище. Полностью ограничен лов рыбы и на Кагульском озере.

Власти страны предупреждают, что за нарушение введенного на период нереста запрета граждан ждут серьезные штрафы.

Согласно Уголовному Кодексу страны, если жители Молдовы будут пойманными с поличным во время обычной рыбалки или применяя браконьерские методы, им грозит штраф до 200 условных единиц (порядка 10 тысяч леев).

Более того, в случае грубых нарушений законодательства, касающегося сохранения естественной фауны, в этот период жители Молдовы могут быть оштрафованы от 27 до 52 тысяч леев, либо они могут получить один год тюремного заключения.