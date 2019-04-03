Мертворожденное дитя Руслана Кодряну и Дорина Черного

С понедельника муниципальное предприятие «Regiatransportelectric» запускает новый проект внедрения электронной системы связи с пассажирами электротранспорта посредством стикеров с GR-кодом. Об этом на очередной планерке сообщил врио генпримара столицы Руслан Кодряну. Он проинформировал кишиневцев о том, что уже закуплено 900 таких стикеров, которые будут установлены в салонах всех троллейбусов. Считывая код телефоном, можно будет получить электронную версию бланка и, заполнив его, тотчас отправить руководству МП.

А вы пробовали написать SMS-ку в движущемся транспорте?

«Таким образом, пассажир получает возможность напрямую обратиться в инстанцию с жалобой, если, скажем, ему не выдали билет или выдали один на пятерых», - заявил Кодряну. Он поблагодарил руководство «Regiatransportelectric» в лице его руководителя Дорина Черного за «очень хорошую» инициативу и призвал владельцев других транспортных компаний столицы присоединиться к проекту, «чтобы продемонстрировать, что деятельность наших подразделений открыта, и что мы работаем для людей и прислушиваемся к замечаниям и жалобам граждан».

Идея, на первый взгляд, неплохая. Но пробовали ли вы когда-нибудь в переполненном троллейбусе в час пик написать кому-тоSMS? То-то же! А ведь чтобы приблизиться к штанге, на которой будет установлено устройство с кодом, нужно будет побеспокоить не один десяток людей, которых вряд ли это обрадует.

Если это работает в странах, где электро- или автотранспорт перевозит пассажиров только на сидячих местах, то перенимать этот опыт хорошо бы тогда, когда таким же образом заработает столичный транспорт и у нас. А то троллейбусы с установленной электронной системой с GR-кодом в ближайшее время на линию выйдут, а билеты пассажирам будет выдавать все та же мэтуша Мэриоара. И что же, как говорит Руслан Кодряну, жалобы на нее писать, если, она, скажем, «пассажиру не выдала билет или выдала один на пятерых»? Как-то тут не вяжется: электронная система и мэтуша Мэриоара!

Где деньги, Зин?

Троллейбусный парк уже несколько десятилетий обещает кишиневцам внедрить валидаторы - считывающие устройства для проездных билетов, что позволило бы лучше учитывать пассажиропотоки на разных линиях и лучше организовывать транспортные маршруты, не говоря уже об улучшении самого механизма денежных сборов.

Была озвучена и другая идея - с информационными электронными панно на остановках. Приложение с этой программой можно было бы установить на смартфоны, чтобы знать время приезда транспорта. Проект упорядочил бы график движения и сэкономил бы время пассажирам. В Москве, кстати, в заботе о людях продвинулись еще дальше: у информационных табло на остановках появились кнопки для слабовидящих. Нажав на них, можно услышать, когда приедет автобус или троллейбус.

Но и эта идея с информационным панно столичной властью была похоронена. Всякий раз возникает одна и та же проблема: денег нет. А на стикеры с GR-кодом - есть?

Кстати, ни руководство «Regiatransportelectric», ни столичная власть до сих пор не озвучили стоимость проекта. Или, может быть, это грант? Для обещанной и.о.генпримаром транспарентности (а Кодряну стремится везде демонстрировать: я – с народом!), не мешало бы это сделать. Из уважения к кишиневцам! А то ведь люди подумают, что этот проект связан с очередным распилом - при содействии чиновников из примэрии.

Ну, хорошо, с кишиневцами не посоветовались, а хотя бы с их представителями в муниципальном совете? Получили от них «добро» на проект? Или, может быть, здесь расчет на предвыборный пиар лично Руслана Кодряну, которому приставка «и.о.» явно поднадоела? «Я… я…я… моя команда»… А команда муниципальных советников теперь уже не в счет? Та же инициатива со сборкой троллейбусов на автономном ходу в Кишиневе принадлежит не генпримару и не примэрии, а фракции социалистов, выступившей с этой идеей еще в 2016 году. И два года спустя та же фракция предложит установить на 50 троллейбусах кондиционеры. Но вы хоть раз услышали ссылку на советников из уст Кодряну?

Троллейбусному парку это надо?

Если зайти на страницу муниципального предприятия «Regiatransportelectric», можно увидеть отзывы на этот проект водителей и кондукторов, которые не понимают, зачем такой проект вообще понадобился троллейбусному предприятию. Мол, к вечеру и так голова болит от претензий неадекватных пассажиров. Вот только некоторые из отзывов.

Максим Бодруг: «Слишком много прав даете пассажирам, и на этом основании они унижают нас, как хотят».

Татьяна Георгицэ: «Присоединяюсь к комментариям: в самом деле, все вытирают ноги о нас, контролеров и водителей».

А вот эта тема - тема поведения пассажиров в транспорте - на другой раз, хотя она тоже как-то связана с качеством обслуживания.

Итак, делаем вывод: водители и кондукторы от этой идеи с GR-кодами не в восторге. Поставим вопрос иначе: зачем троллейбусному парку это надо? В самом деле, зачем, если на сайте предприятия есть прямая телефонная линия, и она работает – автор этих строк лично это проверила и даже написала электронное письмо в администрацию, которое на той стороне сразу же было прочитано. Что нужно еще?

А как в других городах?

Интересно, у кого же, в какой стране молдавские чиновники позаимствовали эту замечательную, на взгляд и.о. генпримара Кишинева, идею? Знакомые из штата Флорида, США на мой вопрос: есть ли у вас устройства со стикерами с GR-кодом в транспорте, удивились: «А что это такое?». И, услышав ответ, рассмеялись: «У нас все проще: на задней части автобусов есть надпись: «Тебе не нравится, как я вожу? Тогда позвони!». И номер телефона для жалоб».

«Что за чушь! – ответили на аналогичный вопрос в Москве. - У нас работает «Единое электронное окно для жалоб» (для всех жалоб!), и нас это устраивает».

В столице Беларуси Минске – городе-побратиме Кишинева, который, собственно, и помог Молдове организовать производственные цеха по выпуску новых троллейбусов, об электронной системе со стикерами с GR-кодами тоже не слышали. Здесь действует «горячая линия» центральной диспетчерской «Минсктранса», куда люди звонят, в основном, с жалобами на нарушения графика движения. Но, как выясняется, 90 процентов звонков на горячую линию необоснованны. На передвижении сказываются пробки, особенно в часы пик, ДТП, погодные условия и иные обстоятельства. Поэтому при снегопадах, гололеде в «Минсктрансе» вводится режим «бездорожье», который разрешает водителю ехать по фактическому времени. Главное в этот период не соблюдение графика движения, а безопасность пассажиров. Во как!

А не лучше ли поднять зарплаты?

Пообщалась я и с кишиневцами. Казалось бы, для них это делается, и им больше всего это надо. Ответы обескуражили: «А зачем писать жалобы, если ситуация в городе с транспортом день ото дня улучшается?», «Было бы куда людей возить, а то ведь почти все заводы-фабрики позакрывались. Пусть лучше рабочие места создают!», «Есть у «Regiatransportelectric» лишние деньги? Добавили бы к зарплате своим работникам!».

Подумалось: а ведь правы мои земляки! Если бы и.о.генпримара Руслан Кодряну действительно сначала бы их спросил и прислушался бы к их мнению, то, может быть, и не понадобилось бы городу это очередное мертворожденное дитя. Ведь если иметь голову на плечах и управленческий опыт, на потраченные зря деньги сколько реальных – не надуманных! - проблем в городе удалось бы решить. А цветочные ковры и стикеры в городе никому не нужны.

Мария БУИНЧУК