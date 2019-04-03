Коалиция между ПСРМ и ДПМ будет создана в той или иной формуле

Коалиция между Партией социалистов и Демократической партией будет создана в той или иной формуле, даже если между ними существуют идеологические и политические разногласия. Одним из вариантов может стать поддержка этих двух формирований технократического правительства. Мнения были высказаны в передаче „Fabrika” на телеканале Publika, передает IPN.

Политический обозреватель Корнелиу Чуреа говорит, что коалиция между социалистами и демократами будет создана в той или иной формуле. По его мнению, то ли будет сформировано большинство из двух фракций, или из одной фракции плюс часть другой. Основное различие между этими двумя политическими формированиями - идеологическое.

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Мы свидетели начала реальных переговоров, потому что сторонам предстоит поделить между собой страну в том смысле, что любые переговоры по созданию большинства предполагают в том числе, помимо урегулирования конфликтов, некоторое примирение, а также алгоритм, разделение должностей, торги. Мы надеемся, что все это состоится. Смысл данных обсуждений касается создания этой мажоритарной коалиции и распределения. Вошедшие в состав блока ACUM хотят совсем другого: принятия законов, немедленного навязывания определённой идеологической точки зрения. Фактически политический моментзаставляет следовать другой логике, прагматической, пожимания рук”, - сказал Корнелиу Чуря.

Журналист Виктор Никитуш считает, что между ПСРМ и ДПМ существуют важные идеологические и политические различия. В то же время, возможно, есть формула сближения между этими двумя формированиями путем создания технократического правительства, которое получит поддержку обеих партий. С другой стороны, депутаты-социалисты могут настаивать на принятии законов, которые не устроят Демократическую партию.

„На этих переговорах мы должны очень четко видеть, до какого предела можем уступать, от чего можем отказаться. Потому что мы ни в коем случае не можем уступить замораживание европейского пути или невыполнение Соглашения об ассоциации с ЕС”, - заявил Виктор Никитуш.

Во вторник, 2 апреля, по приглашению президента Игоря Додона состоялись переговоры главы государства с лидерами Партии социалистов и Демократической партии. Сопредседатели блока ACUM также были приглашены, но они не присутствовали.