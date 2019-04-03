Аналитики считают, что наиболее вероятными сценариями являются либо досрочные выборы, либо коалиция ДПМ-ПСРМ

Наиболее вероятные сценарии развития событий в парламенте - это либо досрочные выборы или коалиция, сформированная Демократической партией и Партией cоциалистов. Кроме того, в случае коалиции такого рода неизвестно, какая из сторон готова пойти на уступки, считают политические комментаторы, передает IPN.

Политолог Виктор Чобану считает, что шансы составляют 50 на 50. 50 процентов шансов за формирование правящей коалиции ДПМ и ПСРМ, которые нашли некоторые точки соприкосновения - социальные. Фактически пункты их расхождения касаются не столько внешней политики, сколько распределения должностей в вероятном правительстве. Остальные 50% - на организацию досрочных выборов. И здесь Виктор Чобану говорит, что есть два варианта: досрочные выборы в нынешних условиях и изменение условий проведения новых выборов блоком ACUM и ПСРМ.

„Произошедшее сегодня с блоком ACUM – последствие того, что они не дают чёткого обозначения определенных вещей. Они должны были очень ясно сказать: мы приглашаем социалистов по поводу следующего – точно идём на досрочные выборы, не формируем правящие коалиции, придерживаемся курса на предложенный нами пакет законов”, отметил политический обозреватель в передаче „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

Политолог Игорь Волницки говорит, что такая коалиция не может быть одобрена более чем на 30%. По его мнению, до тех пор, пока Демократическая партия, по крайней мере теоретически, будет иметь возможность самостоятельно осуществлять власть, она воспользуется любым вариантом, чтобы единолично остаться у власти. „ДПМ не представит труда обеспечить себе удобное большинство. У них уже есть опыт в этом”, - говорит Игорь Вольницки.

По его мнению, ДПМ будет очень больно уступить либо должность председателя парламента, или премьер-министра. „В этом случае они могут перейти на второй план в управлении делами страны, что не свойственно этой партии”, отметил политолог. Как сказал Игорь Вольницки, больше шансов, возможно, есть для варианта досрочных выборов, или для формирования большинства по образцу 2016 года.

Бывший депутат Михай Годя говорит, что ему трудно поверить, что ДПМ идеологически пойдет за руку с ПСРМ. Если решат войти в коалицию, социалисты подчинятся демократам. „ПДМ уничтожила всех партнеров, и этим альянсом Партии социалистов придется приготовиться”, - говорит Михай Годя. Экс-депутат выражает скептицизм по поводу создания мажоритарной коалиции и, скорей всего возможно миноритарное управление. Кроме того, не исключает и досрочных парламентских выборов.

Во вторник, 2 апреля, по приглашению президента Игоря Додона состоялись беседы главы государства с лидерами Партии социалистов и Демократической партии. Сопредседатели блока ACUM были приглашены, но не присутствовали.