ПСРМ и ACUM ищут причины, чтобы избежать серьезных дискуссий по теме

„Эксперт Ассоциации „WatchDog” Валериу Паша считает, что как Партия социалистов, так и блок ACUM ищут повод, чтобы избежать серьёзных дискуссий на тему сотрудничества в составе нового парламента. Кроме того, эксперт отмечает, что при желании реального обсуждения фракциям не нужно выдвигать темы, которые другая сторона не может принять. Мнения были высказаны в передаче „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передает IPN.

„Когда приступаешь к дискуссиям, объявляешь вероятный результат. Не могут долгосрочно править блок ACUM с ПСРМ. В первую очередь потому, что это обещали гражданам как одни, так и другие. Сейчас проблема заключается в том, что избирательный процесс был настолько плох, что воля граждан не представлена в парламенте. И естественное окончание - это новые выборы в нормальных условиях, и об этом нужно говорить” – считает Валериу Паша.

Эксперт задается вопросом, почему представители блока ACUM отказались встретиться с лидером ДПМ, если в течение нескольких лет призывали его к публичным дискуссиям, а когда появилась такая возможность, то не захотели воспользоваться ею.

Депутат блока ACUM Оазу Нантой говорит, что пакет проектов, зарегистрированный в парламенте, является приглашением к диалогу, особенно для Партии социалистов. И это вовсе не значит, что блок отвергает любые критические возражения, любые предложения по консолидации, но диалог отсутствует. „Это наше предложение, его можно критиковать с целью улучшения. Мы готовы к диалогу, но не к тому, чтобы плеваться через забор. Мы положили предложение на стол”, - сказал Оазу Нантой. По словам депутата, ПСРМ располагает наибольшим количеством мандатов в парламенте, и должна взять на себя попытку формирования большинства. Оазу Нантой считает, что ранее распространенное приглашение Партии социалистов РМ блоку ACUM прийти в офис своей партии – это издевательство.

Юрист Партии социалистов Фаддей Нагачевски говорит, что ПСРМ предлагает общение на уровне фракции, а не на уровне отдельного депутата. По его словам, если поступит приглашение от блока ACUM фракции ПСРМ в законодательном органе, то она примет его. „Блок ACUM предложил общение на уровне отдельных депутатов, не было приглашения, переданного фракции”, - отметил Фаддей Нагачевски. Кроме того, ПСРМ является пропрезидентской, и юрист говорит, что не понимает, почему блок не откликнулся на приглашение президента Игоря Додона вести дискуссии вместе с лидерами ДПМ и ПСРМ. По его мнению, можно было организовать встречу между Игорем Додоном, ПСРМ и блоком ACUM, если представители блока не хотели сесть за один стол с лидерами ДПМ.