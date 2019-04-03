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Общество
Желтый код в связи с заморозками
03.04.2019

Синоптики объявили желтый код в связи с заморозками. Согласно Государственной метеорологической службе, этой ночью минимальные значения температуры будут колебаться между – 1 и – 3 градуса по Цельсию, а в следующие две ночи будет -1 и -2 градуса по Цельсию, передает IPN.

В среду, 3-го апреля, в дневное время ожидается температура от +12 до +14 градусов по Цельсию. В четверг будет +13 - +15, а в пятницу +14 - +16.

В субботу, 6 апреля, дневные температуры превысят +18 градусов, а в ночные часы будет от +1 до +8 градусов по Цельсию.


 
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