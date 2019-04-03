3 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интервью
Алла Ботнарь. Спорт до сквоша был каторгой
03.04.2019

Рубрика «Пульс 120+». Интервью с Аллой Ботнарь. Алла рулит Penthouse Café. Кроме того – жена, мама двух детей и азартный игрок в сквош.

Рубрика новая, это первый выпуск. Так что – пару слов о ней. Надеюсь, название «пульс 120+» уже говорящее. В рубрике будет в первую очередь про людей, которые мне близки двумя качествами. Про людей, которые сочетают бизнес и спорт, фитнес, экстремальные нагрузки, да хоть с парашютом раз прыгнули. Но будет и про спорт, спортсменов, тренеров, яркие спортивные события. Будет про людей, для которых пульс 120+ стал смыслом жизни. Даже про мой личный спортивный опыт тоже иногда буду писать.

У рубрики есть миссия. Я вообще хотел ее назвать M.Y.A. В расшифровке – move your ass. То есть, давай, встань с дивана, двигай булками, движение – жизнь, а спортивные нагрузки – надежный наркотик счастья. Но пару человек, с которыми я советуюсь, замахали руками: «Не поймут, обидятся, ты же знаешь наших людей, ей аж 40 лет, она директор, а ты ей говоришь M.Y.A!» Ну, я и сдался. Вспомнил старую рубрику еще с tri.md «пульс 120», добавил к ней для нагрузки «+» и так и назвал. Но миссия осталась. Пишу, чтобы вы встали и немного подвигали хоть чем-нибудь. В M.Y.A. – жизнь.

Ну и последнее. Рубрика стартовала благодаря партнеру. Вот даже его название звучит спортивно и агрессивно. Jaguar.

Все. Теперь Алла Ботнарь, сквош и пульс ближе к 160

Место и время действия

Спортклуб Kangaroo. Угол Букурешть и Измаил. Суббота, 30 марта.

Предыстория

Лет 10 назад я играл несколько лет подряд в сквош. До этого я занимался легкой атлетикой, играл в настольный теннис, не вылазил из под жима лежа, увлекался таеквондо, фанател от воркаута, но никакая нагрузка и рядом не могла сравняться со сквошем. Сорок пять минут игры на счет – и тебя можно выжимать вместе с футболкой, шортами и кроссовками.  Особенно с моим партнером, с которым мы просто соревновались, кто кого убьет на площадке. (Для тех, кто не знает, синяки от мячика для сквоша – особенные. Не пятна, а кольца. Бывали недели, когда можно было иллюстрировать Олимпиаду, потому что по телу переливались всеми цветами колец по пять, не меньше).

Последние пять лет, каждый день проезжая мимо Kangaroo, я думал, что надо бы поиграть. И ни разу не поиграл. В прошлом году, в Penthouse Café вдруг встретил Аллу Ботнарь с ракеткой для сквоша. Слово за слово, оказалось, что не меньше двух десятков девушек оккупировали Kangaroo и регулярно играют в сквош. Попросил Аллу позвать меня как-то поиграть. Думал, что забыла, но на прошлой неделе пришло сообщение: «Павел, если договоренность в силе, то приглашаю вас в субботу на сквош».

Отлично поиграли. После такого перерыва уйти с поля целым было для меня главным достижением. И для интервью с Аллой нашлось время.

Алла Ботнарь. Спорт до сквоша был каторгой

Алла, почему сквош? Есть с десяток более гламурных способов следить за собой…

Во-первых, никогда я не была гламурной барышней. В детстве я занималась лет пять легкой атлетикой, потом больше ничем. Честно говоря, фитнес и походы в зал я ненавидела. Цель похудеть и хорошо выглядеть – слишком слабая, чтобы терпеть такую каторгу. А потом муж как-то предложил: «Сходи, попробуй поиграть в сквош…»

Иван сам играет?

Теперь уже реже, чем я

Как тебе, ненавидящей спорт, мог прийтись по душе сквош?

На первой тренировке я, честно говоря, не могла попасть по мячу. Но зацепило. На второй тренировке поняла: «Моё!» С тех пор уже почти год играю, минимум два раза в неделю.

Судя по фотографиям в Facebook-е, если десять лет назад почти все игроки в сквош в Кишиневе были мужчины, то сейчас полно женщин…

Да. Чтобы провести соревнования на 16 человек, нас долго собирать не надо. Сработало сарафанное радио. Я привела подружку, та рассказала своей, и понеслось.

Ты уже играешь на соревнованиях? Выезжала куда-то?

Нет, пока только на кишиневских мини-чемпионатах. В августе прошлого года заняла третье место. Понятно, что целюсь на первое, но в этом году, объективно оценивая себя, понимаю, что нужен еще год. Так что, может быть, вы играли сегодня с будущей чемпионкой города 2020 года.

Очень хотелось, чтобы дух партнера «Пульс 120+» соответствовал духу рубрики. Мощный, выносливый, агрессивный и завораживающе красивый. А как по-другому описать такого хищника, как ягуар? Поэтому, когда кишиневский автоцентр Jaguar Land Rover дал согласие, чтобы именно марка Jaguar была партнером «пульс 120+», я был искренне рад. Это то, что нужно.

В первом выпуске хочу представить вам Ивана Санду, директора автоцентра Jaguar Land Rover. Ничто так не сближает людей как совместная дорога. В прошлом году, когда автомобили, которые продавал Иван, были еще не такими хищниками, как ягуар, мы с ним совершили набег на поля голубики Lolly Berry. После этой поездки я знаю точно, что работать в паре с Иваном – это надежно. И весело. Что за бизнес без улыбки.

Теперь для героев рубрики проще будет договориться о тест-драйве Jaguar  – просто позвонить Ивану.

Давай поделимся полезной информацией. Где в Кишиневе можно поиграть в сквош и сколько это стоит?

Я играю только в Kangaroo. Но залы есть еще в «Ниагаре», в «Дозе», даже в «Теквиле» открылся зал для сквоша. Час тренировки с тренером – 300 леев, сравнимо с персоналкой в клубах, только несравнимо по нагрузке и удовольствию. Аренда зала на час, если играешь с партнером – 250 леев. Ракетку можно купить за 70-80 евро, моя стоит аж 100. Вот и все затраты.

Что хорошего в Kangaroo, так это то, что иногда кажется, что он работает круглосуточно. Можно играть с 6 утра, и были вечера, когда мы с подружками заигрывались до двух ночи, пока мужья не выгоняли нас домой. Мы даже вечеринки организовывали в Kangaroo. Сквош сближает по-настоящему.

Коротко, что для тебя сквош?

Адреналин. Кайф. На час отключиться от всего. Перезагрузка. А еще – хорошее общение и социализация. Тут интересные люди, после тренировки или соревнований барьеров для искреннего общения почти не остается.

Я помню, что у меня с твоей дочкой день рождения в один день. Плюс сын. Плюс муж. Плюс работа. Когда ты все успеваешь?

Моя система приоритетов сейчас такая: семья, Penthouse, сквош и коучинг.

Коучинг – это я помню. Кажется, ты забыла, что у вас на курсах Erickson по коучингу была практика провести сеанс, и я был «жертвой». Кстати, благодарной жертвой, хорошее занятие было. Ок, заканчиваем интервью. Твой совет, что мне сейчас попробовать нового в Penthouse?

Мое любимое блюдо сейчас  – дорада с тайским салатом.

ПАВЕЛ ЗИНГАН


 
Количество просмотров:
63
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.