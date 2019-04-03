Алла Ботнарь. Спорт до сквоша был каторгой

Рубрика «Пульс 120+». Интервью с Аллой Ботнарь. Алла рулит Penthouse Café. Кроме того – жена, мама двух детей и азартный игрок в сквош.

Рубрика новая, это первый выпуск. Так что – пару слов о ней. Надеюсь, название «пульс 120+» уже говорящее. В рубрике будет в первую очередь про людей, которые мне близки двумя качествами. Про людей, которые сочетают бизнес и спорт, фитнес, экстремальные нагрузки, да хоть с парашютом раз прыгнули. Но будет и про спорт, спортсменов, тренеров, яркие спортивные события. Будет про людей, для которых пульс 120+ стал смыслом жизни. Даже про мой личный спортивный опыт тоже иногда буду писать.

У рубрики есть миссия. Я вообще хотел ее назвать M.Y.A. В расшифровке – move your ass. То есть, давай, встань с дивана, двигай булками, движение – жизнь, а спортивные нагрузки – надежный наркотик счастья. Но пару человек, с которыми я советуюсь, замахали руками: «Не поймут, обидятся, ты же знаешь наших людей, ей аж 40 лет, она директор, а ты ей говоришь M.Y.A!» Ну, я и сдался. Вспомнил старую рубрику еще с tri.md «пульс 120», добавил к ней для нагрузки «+» и так и назвал. Но миссия осталась. Пишу, чтобы вы встали и немного подвигали хоть чем-нибудь. В M.Y.A. – жизнь.

Ну и последнее. Рубрика стартовала благодаря партнеру. Вот даже его название звучит спортивно и агрессивно. Jaguar.

Все. Теперь Алла Ботнарь, сквош и пульс ближе к 160

Место и время действия

Спортклуб Kangaroo. Угол Букурешть и Измаил. Суббота, 30 марта.

Предыстория

Лет 10 назад я играл несколько лет подряд в сквош. До этого я занимался легкой атлетикой, играл в настольный теннис, не вылазил из под жима лежа, увлекался таеквондо, фанател от воркаута, но никакая нагрузка и рядом не могла сравняться со сквошем. Сорок пять минут игры на счет – и тебя можно выжимать вместе с футболкой, шортами и кроссовками. Особенно с моим партнером, с которым мы просто соревновались, кто кого убьет на площадке. (Для тех, кто не знает, синяки от мячика для сквоша – особенные. Не пятна, а кольца. Бывали недели, когда можно было иллюстрировать Олимпиаду, потому что по телу переливались всеми цветами колец по пять, не меньше).

Последние пять лет, каждый день проезжая мимо Kangaroo, я думал, что надо бы поиграть. И ни разу не поиграл. В прошлом году, в Penthouse Café вдруг встретил Аллу Ботнарь с ракеткой для сквоша. Слово за слово, оказалось, что не меньше двух десятков девушек оккупировали Kangaroo и регулярно играют в сквош. Попросил Аллу позвать меня как-то поиграть. Думал, что забыла, но на прошлой неделе пришло сообщение: «Павел, если договоренность в силе, то приглашаю вас в субботу на сквош».

Отлично поиграли. После такого перерыва уйти с поля целым было для меня главным достижением. И для интервью с Аллой нашлось время.

Алла Ботнарь. Спорт до сквоша был каторгой

Алла, почему сквош? Есть с десяток более гламурных способов следить за собой…

Во-первых, никогда я не была гламурной барышней. В детстве я занималась лет пять легкой атлетикой, потом больше ничем. Честно говоря, фитнес и походы в зал я ненавидела. Цель похудеть и хорошо выглядеть – слишком слабая, чтобы терпеть такую каторгу. А потом муж как-то предложил: «Сходи, попробуй поиграть в сквош…»

Иван сам играет?

Теперь уже реже, чем я

Как тебе, ненавидящей спорт, мог прийтись по душе сквош?

На первой тренировке я, честно говоря, не могла попасть по мячу. Но зацепило. На второй тренировке поняла: «Моё!» С тех пор уже почти год играю, минимум два раза в неделю.

Судя по фотографиям в Facebook-е, если десять лет назад почти все игроки в сквош в Кишиневе были мужчины, то сейчас полно женщин…

Да. Чтобы провести соревнования на 16 человек, нас долго собирать не надо. Сработало сарафанное радио. Я привела подружку, та рассказала своей, и понеслось.

Ты уже играешь на соревнованиях? Выезжала куда-то?

Нет, пока только на кишиневских мини-чемпионатах. В августе прошлого года заняла третье место. Понятно, что целюсь на первое, но в этом году, объективно оценивая себя, понимаю, что нужен еще год. Так что, может быть, вы играли сегодня с будущей чемпионкой города 2020 года.

Очень хотелось, чтобы дух партнера «Пульс 120+» соответствовал духу рубрики. Мощный, выносливый, агрессивный и завораживающе красивый. А как по-другому описать такого хищника, как ягуар? Поэтому, когда кишиневский автоцентр Jaguar Land Rover дал согласие, чтобы именно марка Jaguar была партнером «пульс 120+», я был искренне рад. Это то, что нужно.

В первом выпуске хочу представить вам Ивана Санду, директора автоцентра Jaguar Land Rover. Ничто так не сближает людей как совместная дорога. В прошлом году, когда автомобили, которые продавал Иван, были еще не такими хищниками, как ягуар, мы с ним совершили набег на поля голубики Lolly Berry. После этой поездки я знаю точно, что работать в паре с Иваном – это надежно. И весело. Что за бизнес без улыбки.

Теперь для героев рубрики проще будет договориться о тест-драйве Jaguar – просто позвонить Ивану.

Давай поделимся полезной информацией. Где в Кишиневе можно поиграть в сквош и сколько это стоит?

Я играю только в Kangaroo. Но залы есть еще в «Ниагаре», в «Дозе», даже в «Теквиле» открылся зал для сквоша. Час тренировки с тренером – 300 леев, сравнимо с персоналкой в клубах, только несравнимо по нагрузке и удовольствию. Аренда зала на час, если играешь с партнером – 250 леев. Ракетку можно купить за 70-80 евро, моя стоит аж 100. Вот и все затраты.

Что хорошего в Kangaroo, так это то, что иногда кажется, что он работает круглосуточно. Можно играть с 6 утра, и были вечера, когда мы с подружками заигрывались до двух ночи, пока мужья не выгоняли нас домой. Мы даже вечеринки организовывали в Kangaroo. Сквош сближает по-настоящему.

Коротко, что для тебя сквош?

Адреналин. Кайф. На час отключиться от всего. Перезагрузка. А еще – хорошее общение и социализация. Тут интересные люди, после тренировки или соревнований барьеров для искреннего общения почти не остается.

Я помню, что у меня с твоей дочкой день рождения в один день. Плюс сын. Плюс муж. Плюс работа. Когда ты все успеваешь?

Моя система приоритетов сейчас такая: семья, Penthouse, сквош и коучинг.

Коучинг – это я помню. Кажется, ты забыла, что у вас на курсах Erickson по коучингу была практика провести сеанс, и я был «жертвой». Кстати, благодарной жертвой, хорошее занятие было. Ок, заканчиваем интервью. Твой совет, что мне сейчас попробовать нового в Penthouse?

Мое любимое блюдо сейчас – дорада с тайским салатом.

ПАВЕЛ ЗИНГАН