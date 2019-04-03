Пограничники пресекли вывоз фальшивых документов из Молдовы

За последние сутки были пресечены две попытки вывоза фальшивых документов из Республики Молдова.

На пограничном контрольно-пропускном пункте Скулень был задержан 22-летний водитель рейсового микроавтобуса, совершающего регулярные поездки по маршруту Кишинев-Германия.

При более тщательном обыске были обнаружены поддельные водительские права. Водитель сообщил, что не знает производителя фальшивых документов. По его словам, владелец автотранспортной компании, в которой он работает, попросил передать их незнакомому мужчине на территории Германии.

Второй случай, зарегистрированный на таможенно-пропускном пункте Леушены, выявил поддельные документы о регистрации автомобиля.

За рулем автомобиля Hyundai Santa Fe находился гражданин Румынии в возрасте 60 лет, который предъявил документы о регистрации автомобиля в Болгарии. После тщательного осмотра автомобиля, было принято решение проверить документы о регистрации специальной техникой. Во время проверки было выявлено, что документы являются фальшивыми, несмотря на заверения автовладельца, что это дубликат.

Сомнительные документы были отправлены на экспертизу, водители транспортных средств рискуют оплатить штраф в размере до 650 условных единиц, либо отработать в пользу общества до 200 часов, либо лишением свободы сроком до 2 лет.