Сотрудники дорожной полиции вымогали тысячу евро у «пьяного» водителя

НЦБК и антикоррупционные прокуроры проводят обыски в рамках уголовного дела о коррупции. Трое сотрудников Национального инспектората патрулирования попали в поле зрения НЦБК после того, как водитель обвинил их в том, что они заставили его дать взятку в размере тысячи евро.

Согласно заявителю, полицейские потребовали у него деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности за предполагаемые нарушения Правил дорожного движения.

Таким образом, 9 марта 2019 года заявитель был остановлен патрульными полицейскими, которые обвинили водителя в том, что он находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на показания теста на алкоголь, который обнаружил присутствие алкоголя в выдыхаемом воздухе, заявитель утверждает, что не употреблял алкогольные напитки.

Он также заявил, что полицейские не составили протокол по факту произошедшего, так как их цель заключалась в получении определенной суммы денег.

Чтобы прояснить этот вопрос, заявитель обратился к знакомому, который работает в рамках Управления дорожно-транспортных происшествия столичной полиции и попросил его убедить коллег, что алкотест показал неверные данные.

Прибыв на место происшествия полицейский заявил, что не может решить дело и что следует заплатить патрульным инспекторам 1 000 евро.

НЦБК возбудило уголовное дело и задокументировало передачу денег сотруднику Управления дорожно-транспортных происшествий, а позднее двум патрульным, которые остановили заявителя 9 марта 2019 года.

Патрульные инспекторы были задержаны, а сотрудник управления был объявлен в розыск после того, как покинул страну.

В данный момент проходят обыски в домах обвиняемых, а также в одном из служебных офисов. Все трое обвиняются в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, передает пресс-служба инспектората.