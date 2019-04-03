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Политика
ЦИК бушует: четыре молдавские партии ждут штрафы
03.04.2019

Четыре партии из 46, зарегистрированные в республике Минюстом, не предоставили вовремя годовой отчет об их финансовом управлении за 2018 год, сообщает Sputnik со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Речь идет о Русско-славянской партии (Partidul Politic Partidul Ruso-Slavean din Moldova), Партии «Возрождение» (Partidul Politic Partidul Renașterii), Партии «Наш дом – Молдова» (Partidul Politic Casa Noastră-Moldova) и Социалистической партии (Partidul Socialist din Moldova).

«Непредоставление политическими формированиями отчета об их финансовом управлении в указанные ЦИК сроки и в установленном формате, в том числе, подача неполных данных наказывается штрафом в 9-15 тысяч леев», — отметили в ЦИК.

Крайний срок подачи отчетов о финансовом управлении партий за 2018 год истек 1 апреля.


 
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