Павел Дуганов: «Вместо заготовленных шуток предпочитаю юмор импровизации»

Первое апреля – день, когда по традиции принято шутить, устраивать веселые розыгрыши, вспоминать о том, что в нашей жизни есть место для юмора.

В нашей стране есть человек, который виртуозно владеет острым словом, словно рапирой, нанося меткие и неожиданные уколы, - при этом не болезненные и не обидные, а лишь вызывающие восхищение публики. Он – известный ведущий, автор искрометных стихотворных экспромтов, участник множества телевизионных проектов. И к кому, как не к нему - Павлу Дуганову, - лучше всего обратиться в этот день с вопросами о том, над чем же мы смеемся и как не потерять чувство юмора в любых ситуациях.

Павел, как, на ваш взгляд, изменилась за последние годы природа юмора? На чем шутили раньше и над чем шутят сейчас?

Все-таки раньше юмор был тоньше, изысканнее, остроумнее. Сегодня же запретных тем практически не осталось, и шутить можно над всем и вся! Не надо напрягаться, искать нужные слова и выражения. Обматерил оппонента, пошло пошутил, унизил – и ты «красавчик»! Посмотрите некоторые юмористические передачи сегодняшнего дня, различные баттлы и их производные. Везде в моде юмор «ниже пояса», стеб над приглашенными гостями, пошлые шутки, крепкие словечки.

Но получается, это именно то, что нравится зрителям?

Да, получается так… Нет, я не против этого, раз народ смотрит и ему нравится, то ради Бога, пожалуйста! Но потеряно чувство меры, пройдена грань, за которой уже можно все. Пошлость и стеб возведены в ранг идеологии юмора, и это неприятно. А раз это нравится зрителю, значит, этому быть – и на экране, и со сцены. Не буду называть примеры вопиющей пошлости – их и так все знают. Добавлю, что особняком пока держится КВН, здесь присутствует юмор высокого класса. Вообще, к сожалению, юмор изысканный и утонченный – ныне большая редкость.

А есть ли лично для вас запретные темы для шуток?

Возможно, я человек старомодный, но лично для меня, как ведущего, такие темы есть. Это: вероисповедание, вообще - религиозная тематика, национальный вопрос, все, что связано с физическими недостатками человека и все производные этих тем.

Почему из нашей жизни исчез такой популярный ранее жанр, как анекдоты? В частности – политические анекдоты?

Знаете, на этот вопрос, пожалуй, можно ответить одной фразой: какая политика, такой и юмор. Но встречается и в политических баталиях смешное.

Один артист участвовал в предвыборной агитации и слезно попросил меня быть конферансье на сольном концерте. Я, по широте души, и совершенно безвозмездно, согласился. И вот мы приезжаем в этот городок, практически впритык к началу, музыканты уже на сцене, я хватаю микрофон и… открывается занавес. В зале на 300 мест сидит человек 20- 25…Я был, мягко говоря, удивлен, но делать нечего – надо объявлять певца. И я сделал это так: «Дамы и господа! За малым вашим количеством сольный концерт певца Икс объявляется малосольным!» К счастью, у товарища с юмором все было в порядке. Потом еще долго смеялись, вспоминая этот случай.

Может ли в наше время возникнуть юморист уровня Жванецкого?

На этот вопрос отвечу так: Жванецкий до сих пор на сцене, правда, его юмор понятен все меньшему кругу людей, да и сам он стал каким-то ностальгирующим и чересчур углубленным, погруженным в свои темы и мысли.

Наверное, Жванецкий это уникальное явление, которое могло возникнуть только в определенный отрезок времени и в определенном месте. Но и нынешнему периоду пошлости, как мне кажется, скоро придет конец. Вижу и чувствую, что народ подустал от скабрёзности и вседозволенности. Думаю, сейчас необходим не столько юмор стендап-комиков с заранее заготовленными шутками, сколько юмор импровизации. За много лет на нашем постсоветском пространстве, из тех, кого припомню, пожалуй, такой был один – Ян Арлазоров.

Насколько, по вашим наблюдениям, нашим людям присуще чувство самоиронии? Ведь умение посмеяться над собой – это великий помощник в преодолении всяческих невзгод.

Есть такой афоризм: «Если нет чувства юмора, то вы можете уже ничего не бояться – само страшное уже произошло».

Мы в основном говорим о российских юмористических передачах, которые пользуются неизменной популярностью у наших зрителей. В Молдове также есть попытки создания юмористических видеопередач, есть свой КВН. Следите ли вы за ними?

Нет, к сожалению, за нашим КВН я не слежу, видел несколько передач юмористического содержания на наших каналах, но они меня не впечатлили. Но вот от чего я в восторге, так это от нашей команды села Стояновка, выступающей в украинской лиге КВН. Как человек, знающий толк в юморе, скажу: это высший пилотаж!

С Романом Ягуповым на чемпионате мира в Москве

И несколько вопросов о вас, Павел. По образованию вы – экономист, занимались банковской деятельностью. Но затем резко изменили направление деятельности, стали обладателем титула «Лучший тамада мира» и не только самым востребованным ведущим в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вас можно увидеть и в американском Голливуде, и в Европе, ведущим знаковых мероприятий в России, - таких, как чемпионат мира по футболу, рок-фестиваль «Нашествие-2018», фестивали красоты MoscowBeauty -2019. Нынешнее состояние экономики оказалось таким смешным, что сподвигло вас уйти в юмор?

Нет, юмор я ценил всегда. Просто однажды я понял, что создавать праздник, дарить людям улыбку и хорошее настроение – это мое призвание. Пусть это прозвучит немного нескромно, но за десять лет деятельности на этом поприще я ушел далеко вперед в опыте и профессионализме. Я – ведущий-импровизатор. Это значит, что моего зрителя, моего заказчика, моего единомышленника ждет шоу, феерия искрометного юмора и экспромта. Почему у меня это получается? Только по одной причине: для меня это не работа. Это наслаждение от праздника, от счастья, которое я вижу в глазах людей, доверивших мне ведение торжества. Я не продаю услуги ведущего, - я дарю восторг, эмоции, восхищение!

Признайтесь честно, Павел, вы самый высокооплачиваемый ведущий в стране?

Это абсолютное заблуждение! Мой гонорар сравним с гонорарами ведущих первой десятки, а иногда и гораздо ниже. Для меня важнее не материальная составляющая, а, как я уже говорил, возможность подарить людям праздник. И я живу не на Луне, а в стране, где уровень доходов населения мне хорошо известен. Ну и кроме того, я довольно часто принимаю участие в благотворительных акциях. Благотворительные аукционы – мой конек. Еще я – бессменный участник паралимпийских мероприятий. Искренне восхищаюсь этими людьми: вот у кого можно поучиться оптимизму и силе духа!

Знакомясь с вашими страницами в соцсетях, можно увидеть, что вы часто ведете торжества у знаменитых людей, в частности, у российских звезд. Например, несколько дней назад вы вели праздник в семье Пресняковых - известных артистов и музыкантов. Почему они приглашают именно вас?

Я понял подоплеку вашего вопроса. Просто со многими из тех, кого вы называете звездами, у меня сложились теплые, доверительные отношения. А легендарного Владимира Преснякова-старшего имею честь считать своим другом и учителем. Но, бывая на его выступлениях, надо быть всегда собранным и внимательным. Ибо в самый неожиданный момент Владимир Петрович может провозгласить со сцены: «А сейчас здесь появится мой друг и удивит вас!» Как вы поняли, этим другом являюсь я. Как-то Петрович пригласил меня в Мюзик-холл на выступление легендарных «Самоцветов».

Ближе к концу выступления под овации огромного зала он вышел на сцену, отыграл свои коронные вещи, и сказал – «а сейчас сюда выйдет Дуганов!» Я, как и тысячи зрителей, стал ждать Дуганова, пока до меня не дошло, что речь идет обо мне. На ватных ногах побрел на сцену, где стояли под софитами блестящие артисты в таких же костюмах. Честно, я был готов провалиться под землю в своем сером пиджачке и кроссовках. Правда, когда поднялся на сцену, произошел какой-то щелчок… дальше не помню. Очнулся лишь, когда зал аплодировал стоя. Потом в гримерке артисты, и сам Юрий Федорович Маликов, - бессменный руководитель «Самоцветов», благодарили меня.

С Владимиром Пресняковм-страшим перед концертом

Павел Дуганов объясняет Филиппу Киркорову, как правильно импровизировать

Можно ли научиться такому блистательному владению экспромтом на любые темы, или это врожденный талант?

Как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Чему-то научить, конечно, можно. И это касается не только моей профессии. Миллионы людей занимаются спортом, а чемпионами становятся единицы. Многие заканчивают литературные институты, а Пушкиных и Достоевских не становится больше. В случае со мной – иногда и сам не знаю, как это получается.

В каких проектах вы сейчас заняты?

Только что закончил ведение международных конкурсов красоты Moscow Beauty, «Московская красавица-2019» , Super Model Moscow Beauty-2019. Снялся в нескольких телепроектах на Первом канала, которые будут транслироваться и в Молдове.

Съемки в совместном молдо-российском сериале о Дмитрии Кантемире

А что это за проекты – можете приоткрыть завесу тайны?

Рад бы, но не могу! По контракту с Первым каналом нельзя разглашать условия и делать анонсы заранее. Но могу сказать одно: это точно будет интересно. И еще хочу сделать одно объявление – ваш сайт будет первым, кто об этом узнает. Совсем скоро на российской сцене появится несколько звездных дуэтов – самых популярных артистов, а также киноактеров, входящих в ТОП-10. Кто это будет, тоже пока не скажу, но второй человек в дуэте, как вы сами понимаете, - ваш покорный слуга.

Ну и самое для меня важное – это подготовка к сезону свадеб и праздников, который наступит совсем скоро. Постараюсь сделать так, чтобы молодожены получили максимум восторга и положительных эмоций. Так что приглашайте.

Наш ответ Голливуду .Свадьба в киношном стиле

Спасибо! Если в нашей семье будет намечаться свадьба, то, конечно, идеально было бы видеть ее ведущим именно вас. И последний вопрос.

Что бы вы пожелали нашим читателям в день первого апреля?

Как-то знаменитый барон Мюнхгаузен, вернее, его кинематографический персонаж, сказал: «Улыбайтесь! Улыбайтесь, господа! Серьезное лицо – еще не признак ума! Ибо все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица». В первый апрельский день разыгрывайте, шутите, смейтесь. Но пусть розыгрыши будут веселыми, шутки – добрыми, а смех – искренним! И никогда не сожалейте о том, что заставило вас улыбнуться. Всегда ваш, Павел Дуганов.

Светлана Деревщикова