Эксперты: В Молдове выгоднее выращивать фрукты в теплицах, чем на полях

Экспертное исследование показало, что в Молдове выгоднее выращивать фрукты и овощи в теплицах, чем в садах и на полях.

Об этом рассказал экономист ФАО Андрей Ярмак, на проходящей Национальной конференции «Тепличный бизнес: возможности и перспективы», которая проходит в Молдове с 2 по 4 апреля.

- Молдова, как и большинство других стран нашего региона, остаётся нетто-импортёром тепличных овощей, и практически их не экспортирует даже в тёплое время года, несмотря на то, что в стране есть все возможности для прибыльного производства и даже экспорта тепличной продукции, как минимум в период с апреля по ноябрь, - отметил в своём выступлении Андрей Ярмак.

Согласно мнению эксперта, молдавские производители сельскохозяйственной продукции могли бы инвестировать в тепличный сегмент и стать одним из лидеров экспорта региона. Это требует дополнительных инвестиций, налаживания отношений с иностранными импортерами и решение других сопутствующих вопросов.

Но высокая розничная цена даже на внутреннем рынке окупит вложения в кратчайшие сроки, при должном и грамотном управлении.

В пользу таких инвестиций говорит и сравнительно недорогая рабочая сила, относительно теплый климат, а также открытый доступ к российским рынкам, которые были бы заинтересованы в импорте молдавской тепличной продукции. Не меньший интерес могли бы проявить и импортеры из Румынии и Польши, в которых тоже ощущается некий дефицит свежих фруктов и овощей в холодный период года.

При этом, молдавская сельскохозяйственная продукция может гарантировать более высокое качество, в сравнении с нынешними производителями этой продукции в регионе.

Немаловажен и тот факт, что молдавским фермером удобно экспортировать тепличную продукцию и из логистической точки зрения – республика находится в центре аграрного региона, удобно отправлять продукцию на рынки любой из упомянутых стран.

Один из негативных аспектов, с которым придется бороться желающим выращивать тепличную продукцию – развенчивание мифов о низком качестве фруктов, ягод и овощей, выращенных на закрытом грунте. Большая часть потребителей все еще верят в то, что тепличное уступает садовому.

Дополнительно не учитывается факт, что тепличная продукция не страдает от перемены погоды, от вредителей и болезней, нашествия птиц. Ее можно выращивать чуть ли не круглый год, при этом качество останется неизменно стабильным и высоким.