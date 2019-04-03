"Республику Молдова прославят ее продукты, которые делают людей счастливее"

В последние годы молдавская индустрия одежды активно развивается. И детская одежда занимает здесь очень любопытный сегмент, который пользуется все большим успехом. Так, в 2015 году Екатерина Папанага и Татьяна Марандюк, основатели компании ООО “Sofdar”, запустили бренд “Primul Sens” (www.primulsens.md) – это одежда для новорожденных. Что отличает продукты бренда “Primul Sens” от других, как возникла идея этого бизнеса и почему они оптимистично рассматривают свое будущее в Республике Молдова, мы узнаем из предстоящего интервью.

TRIBUNA: Екатерина, Татьяна, как появилась идея бренда “Primul Sens”? Почему именно детская одежда? Почему именно такое название?

Екатерина: “Primul Sens” возник практически в роддоме. Каждая из нас мать двоих детей. Мой ребенок был аллергик, и я постоянно выискивала натуральные гипоаллергенные вещи, которые не вызывают раздражения от кнопок, из-за синтетических нитей или красителей для ткани.

Татьяна: У меня были преждевременные роды, и поэтому мне тоже понадобилась такая одежда с гипоаллергенными качествами. Пройдя через этот опыт, мы пришли к выводу, что хотим производить качественные и правильные вещи, чтобы они стали доступными для всех мамочек Республики Молдова. Вот так мы и начали производить правильную и удобную одежду для новорожденных. В самом начале мы ходили в родильные дома и консультировались с врачами и мамочками с тем, чтобы создать наиболее подходящую для деток одежду, которую так разыскивают мамы. Мы постоянно думаем, как сделать детскую одежду более удобной как для ребенка, так и для мамы и врача!

Ткань, из которой мы производим одежду “Primul Sens”, очень тонкая, мы используем 100-процентную хлопковую нить, сертифицированные всемирно признанными организациями кнопки, не вызывающие раздражение.

Название “Primul Sens” ассоциируется у нас с Екатериной с первой одежкой для малютки, которая обязательно должна быть правильной, удобной и безопасной. Для нас термин “гигроскопичная и гипоаллергенная одежка” означают Заботу, Уверенность и Безопасность.

“Primul Sens” – это и Первая одежка, и Первые шаги, и Первая улыбка.

T.: Как вы завоевываете рынок, как ваша одежда доходит до молдавских мамочек и их деток?

Екатерина: Безусловно, мало иметь хороший продукт. Нужно еще достучаться до своих клиентов. Мы постоянно заботимся о том, чтобы приблизить продукты “Primul Sens” к тем, кто в них так нуждается – к мамочкам и их деткам. Мы наладили партнерские отношения с компаниями, специализирующимися на продаже детской одежды, но смотрим в будущее и рассчитываем на технологии. Мы находимся в процессе построения платформы, посвященной онлайн-продажам, с помощью которой будем выводить нашу продукцию за пределы Республики Молдова. Но это цели на будущее.

Татьяна: Наше настоящее, к счастью, тоже прекрасно. На нашем пути, если можно так сказать, появилась исключительная возможность добраться до всех молдавских деток. Мы имеем в виду проект “O Nouă Viață” (“Новая жизнь”), реализованный Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Эта возможность повлекла за собой другую возможность – научиться выстраивать эффективные партнерские отношения. Сотрудничество с ООО “Rapid Link” (www.rapidlink.md) – это большая удача для бренда “Primul Sens”.

Екатерина: Мы – небольшая компания, и не смогли бы финансировать, организовывать и управлять таким крупным проектом в одиночку. Весь наш инвестиционный потенциал сосредоточен на развитии производственных мощностей, обучении специалистов и расширении ассортимента продукции. Реализация проекта “O Nouă Viață”, который предполагает предоставление подарочных наборов всем новорожденным во всех роддомах страны, сопряжена с большой и интенсивной логистикой, и предполагает значительные финансовые усилия, которыми мы не располагаем.

Компания “Rapid Link” ООО – это команда, специализирующаяся на менеджменте проектов, она в состоянии легко организовать и управлять механизмом реализации совокупности операций, необходимых для обеспечения производства подарочных наборов. Кроме того, компания обладает необходимым финансовым потенциалом для реализации проекта. Поэтому мы считаем предложение “Rapid Link” объединить усилия для реализации этого проекта огромной удачей для бренда “Primul Sens”. Благодаря этому проекту наша продукция, предназначенная для детей, поступит ко всем новорожденным Молдовы, будет присутствовать во всех молодых семьях.

Татьяна: Семья потребителей бренда “Primul Sens” – это теперь вся Республика Молдова. Мы верим, что являемся прекрасной историей рождения отечественного текстильного производства. А инициатива правительства, направленная на поддержку новорожденных, наряду с мощностью и конкурентоспособностью компании “Rapid Link”, – это возможность как для нас, чтобы охватить каждого молдавского ребеночка, так и для молодых родителей, которые смогут баловать своих деток качественными одежками отечественного производства.

T.: У вас смелые планы и вы смотрите в будущее с оптимизмом…

Екатерина: В бизнесе ты обречен на оптимизм. Ты должен верить, что будущее обязательно откроет новые возможности и возможности для развития. Похоже, здесь уместен термин “смелые”, потому что мы постоянно сохраняем уверенность в том, что у нас все получится. У нас получится повышать постоянно профессионализм. У нас получится постоянно развивать профессионализм наших коллег. У нас получится создавать все более удобные и милые детские модели. У нас получится найти хороших партнеров, таких как ООО “Rapid Link”, с которыми мы будем реализовывать прекрасные проекты.

Татьяна: Мы верим в счастливое будущее Молдовы. Верим, что сможем жить и создавать прекрасные вещи у себя дома. И верим, что Молдова прославится именно хорошими продуктами, которые делают людей счастливее.

T: Благодарим за интервью, и желаем вам больших успехов в дальнейшем!

Примечание: Компания “Rapid Link” ООО была создана в 2007 году. Опыт, накопленный за более чем 10-летнюю деятельность, позволяет команде “Rapid Link” заниматься менеджментом и финансированием крупных и разнообразных технических и коммерческих проектов. Компания “Rapid Link” способна играть роль интегратора, привлекая к реализации проектов наиболее подготовленных специалистов.

Кристина Пендя