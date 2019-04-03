Откровения молдавского семейного врача: «Руководство разрешает нам направлять на срочные анализы всего по 2 пациента в день с каждого участка!»

Если вас, например, направили на УЗИ на июнь или июль – ничего странного, это лучше, чем умереть.

Пользователь соцсетей Виталий Бармин написал отчаянный пост, посвященный проблемам в молдавской медицине: «Не уверен, что кому-то в республике нравится, как у нас обстоят дела в системе здравоохранения. Вечные очереди, вечно недовольные врачи, вечно недовольные пациенты, все по всюду вечно недовольные. Моя ситуация следующая.

С рождением второй дочери потребовались стандартные процедуры (УЗИ, педиатр и т.д.), однако, это не так просто, ведь медперсонала не хватает в нашей стране. Чтобы апеллировать фактами, по направлению семейного врача нас записали, с формулировкой «специалист в отпуске», через месяц, ну, очередь у нас уж такая. Я подумал: «За месяц и умереть можно» и отправился в частную клинику, за свои кровные естественно».

За комментариями мы попробовали обратиться аж к двум государственным секретарям минздрава, нас, в итоге, отправили в пресс-службу ведомства. Поэтому решили на условиях анонимности поговорить с опытным семейным врачом.

- Не могу говорить за все поликлиники, у меня, например, анализы можно сдать через неделю, - объясняет нам врач. - Народу много, а в поликлинике нет лаборантов, которые делают анализы.

- Почему?

Потому что никто не хочет работать! Зарплата низкая. У нас всего два лаборанта, они очень загружены. Поэтому руководство разрешает нам направлять в день всего одного-двух пациентов с участка. Но, если что-то срочное, до заведующая подписывает направление и анализы берут. Индивидуальный подход идет к каждому пациенту. Если человек пришел, допустим, у него через неделю операция, его в очередь не поставят. Такого нет. Большинство же приходит сдавать плановые анализы раз -два в год — это не срочно. Если честно, со срочностью приходит один человек за месяц.

- В Молдове, действительно, не хватает врачей?

Врачи в нашей поликлинике все есть. Не хватает медсестер и лаборантов. Скажу за свою поликлинику, у нас невропатолог работает на полставки и принимает только два раза в неделю. Вот у нее запись на месяц вперед. Это единственный специалист, который так загружен. Остальные — нет. Смотрите, если сейчас начало апреля, то на апрель уже нет специалистов для планового осмотра. По-срочному они принимают. Срочность определяет семейный врач.

- Почему тогда пользователь соцсетей Виталий Бармин получил направление на УЗИ только на конец июля?!

Такое невозможно! Только в апреле идет запись на май. Не имеют права записывать на июль! Не знаю, почему его записали так далеко, на июль... Может, специалисты в отпуске сейчас? Может, там всего один человек работает...

- Получается, что в стране и врачей не хватает!

- Получается, что не хватает специалистов на УЗИ, лаборантов и медсестер!

ЛЕОНИД РЯБКОВ