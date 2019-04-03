Судебное заседание по делу Шора опять перенесли. Узнайте причину

В очередной раз судебное заседание по делу Шора было перенесено на полтора месяца. Это третий случай переноса судебных разбирательств, связанных с примаром Оргеева, с начала 2019 года.

Согласно информации, предоставленной прокурором, в этот раз причиной изменения на более позднюю дату, послужил тот факт, что судья не может присутствовать на сегодняшнем заседании. Таким образом, следующей датой рассмотрения дела назначен день 20 мая 2019 года.

Вряд ли кто-то удивится, если и в следующий раз повторится такая же ситуация, учитывая, что и заседание от 12 марта 2019 года тоже было перенесено по той причине, что адвокат Юлиан Балан, отозвал ходатайство о временном разрешении Илану Шору покинуть пределы республики.

21 января 2019 года слушание дела было перенесено по требованию адвоката Юлиана Балана, ввиду того, что некоторые документы требовали окончания экспертизы.

Такая же картина с переносами слушания дела в отношении Илана Шора наблюдалась и в 2018 году, когда суд неоднократно переносил заседания по различным причинам.

Напомним, что судом первой инстанции примар Оргеева Илан Шор был приговорен к лишению свободы сроком на 7,5 лет по обвинению в деле о краже 5 млрд леев из НБМ, с последующим отмыванием средств через офшорные компании.

На данный момент рассмотрение его дела передано Апелляционной палате в Кагуле, которая с начала 2019 года уже неоднократно переносила слушания по данному делу.