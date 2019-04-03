ПСРМ созывает республиканский совет

Политический исполнительный комитет ПСРМ решил созвать на будущей неделе заседание республиканского совета, в ходе которого предполагается обсудить и одобрить дальнейшие действия партии.

В цитируемом IPN пресс-релизе формирования, говорится что на сегодняшнем заседании приняты к сведению последние политические события, а именно приглашение со стороны ПСРМ и отказ Блока АКУМ от участия в диалоге, консультации политических сил у президента, как по отдельности, так и в расширенном формате.

В пресс-релизе подчеркнуто, что ПСРМ, как политическая сила, за которую проголосовало большее количество граждан страны, подтверждает необходимость поиска решений по формированию власти в Республики Молдова в интересах страны и её граждан. В то же время, Политический исполнительный комитет ПСРМ заявляет, что данная цель не может быть достигнута любой политической ценой, а также не может расходиться с основными задачами и принципами партии.

В качестве приоритета Партия социалистов определяет повестку дня следующего правительства – „что именно будет реализовано для граждан в социально-экономической сфере, какие действия будут проводиться в области борьбы с коррупцией, что необходимо сделать для укрепления государственных институтов и учреждений.” – и лишь после этого структуру и форму правления.

В случае, если в ближайшее время не удастся найти соответствующее совместное решение, ПСРМ не видит другого выхода из сложившейся ситуации, кроме организации и проведения досрочных парламентских выборов, говорится в пресс-релизе социалистов.