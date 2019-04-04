Уникальный метод бескровной хирургии представили ученые: форму носа можно изменить без операции

Американские ученые модифицировали одну из самых популярных в мире пластических операций по изменению контуров носа.

Разрезы после хирургических операций требуют долгого восстановительного периода и нередко приводят к образованию шрамов. Команда американских исследователей предложила альтернативное решение - «молекулярную хирургию», позволяющую изменить форму живой ткани без ее рассечения, сообщает Science Daily.

Теперь ринопластика может занимать всего 5 минут, а для ее проведения потребуются крошечные иглы, электрическое поле и напечатанные на 3D-принтере литьевые формы. Процесс обещает произвести революцию в косметической индустрии.

- Наша новая технология является доступной по стоимости, она проводится под местной анестезией. На весь процесс тратится около 5 минут. Хрящ создан из крошечных малоподвижных волокон, которые связаны вместе в структуру, напоминающую спагетти. Эти ткани имеют повышенную плотность электрически заряженных молекул. Мы установили, что пропуская ток через хрящ можно сделать эти ткани более управляемыми, а значит, можно изменять форму носа, - рассказал один из создателей новой методики.

Суть метода заключается в использовании специальных микроскопических игл, которые под воздействием тока могут монтировать мельчайшие фрагменты, изготовленные на 3D-принтере. Таким образом, операция по замене носового хряща может занять очень короткое время. Новый нос пациент сможет получить за пять минут, при том, что такая операция пройдет безболезненно, под местным наркозом. После молекулярной хирургии не нужно будет накладывать швы, а процесс восстановления должен пройти в кратчайший срок. Как отметил руководитель проекта доктор Майкл Хилл, в будущем, возможно, такие операции будут проводиться на выезде, как сейчас работают салоны красоты.

Новая методика сделает пластические операции быстрыми и безболезненными. В том числе такие популярные, как исправление формы носа и ушей. Среди других возможных применений - лечение проблем с суставами.