Украинские соки, которые завозят в Молдову, содержат запрещенные вещества

Вместо натурального сока нектар. Украинская компания, которая в который раз выигрывает тендеры, поставляет в школы, сады и больницы нашей страны некачественную продукцию. Об этом в Агентство продовольственной безопасности сообщила Ассоциация производителей консервов. В жалобе указано, что в яблочный сок украинского производства добавлены подсластители - мальтоза и изомальтоза, а в томатном превышено содержание глюкозы и фруктозы.

Таким образом, потребителям предоставляют ложную информацию - заявленные украинской фирмой якобы натуральные соки лишь на 60% содержат фруктовые пюре. По крайне мере, таковы результаты исследования, которые провели в немецкой лаборатории.

"Конечно, они предлагают соки и напитки по ценам ниже, потому что и себестоимость их меньше. А мы можем стать их конкурентами, но мы хотим лояльной конкуренции. Мы не говорим, что эту фирму нужно убрать с нашего рынка, но мы хотим, чтобы импортируемый товар соответствовал заявленным качествам, как положено по закону", - сказал глава Ассоциации производителей консервов Штефан Головчук.

В Агентстве продовольственной безопасности заявили, что проведут собственное исследование.

"Им грозит запрет на импорт, санкции и изъятие продукции с рынка, все зависит от выявленных нарушений", - сказал глава управления НАПБ Раду Мустяца.

На прилавках наших магазинов примерно 40% соков - импортные, большая их часть - из Украины.