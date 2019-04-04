Премьер-министр Павел Филип принял в среду делегацию китайских предпринимателей, принимающих участие в молдо-китайском бизнес-форуме в Кишиневе.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в правительстве, он отметил традиционную дружбу, которая связывает народы двух стран и выразил уверенность, что форум послужит площадкой для налаживания новых партнерских отношений.

«Мы находимся в четвертом раунде переговоров по Соглашению о свободной торговле между Молдовой и Китаем. Уверен, что с подписанием этого Соглашения скорость экономических связей между нашими странами увеличится, и молдавские вина станут конкурентоспособными на китайском рынке », - сказал премьер.

Он пригласил китайских предпринимателей открывать бизнес в РМ, чтобы воспользоваться преимуществами соглашений о свободной торговле, которые республика имеет с ЕС, СНГ и Турцией.

Филип также сообщил о предпринимаемых правительством мерах по улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата в стране, остановившись на деятельности свободных экономических зон, промышленных парков и IT-парка.

По его словам, «получение молдавской визы гражданами Китая больше не является проблемой – ее можно получить в электронном виде без необходимости наличия приглашения».

В составе китайской делегации представители более 20 компаний различных областей деятельности, в том числе в сфере производства, информационных технологий, туризма.

Павел Филип сообщил, что с 21 по 28 апреля делегация Экономического совета посетит Китай с целью ознакомления с передовой практикой.

В Молдове действует 86 компаний с китайскими капиталом. КНР занимает шестое место среди основных торговых партнеров республики.