Приятная неожиданность: У граждан Молдовы появилась возможность летать самолетами дешевле, чем на лоукоустерах

Попасть на распродажи дешевых билетов не так просто, но сейчас появился реальный шанс.

В прошлом году Кишиневский аэропорт обслужил более 2,8 миллиона пассажиров. Это рекордно высокий показатель для нашего аэропорта. Больше стали летать как граждане Молдовы, так и граждане других стран, которые летят транзитом через Кишинев.

Граждане Молдовы все чаще стали пользоваться услугами лоукостеров – низкобюджетных авиакомпаний, которые расширяют географию полетов. Так, в прошлом году авиакомпания Wizz Air запустила пять новых направлений из Кишинева: с декабря 2018 года появились рейсы в Копенгаген, Дортмунд, Мемминген (Германия), Брюссель (аэропорт Шарлеруа) и Париж. Авиакомпания Wizz Air запустит пять новых направлений из Кишинева. С декабря 2018 года появятся новые рейсы в Копенгаген, Дортмунд, Мемминген (Германия), Брюссель (аэропорт Шарлеруа) и Париж. Это стало возможным за счет увеличения флота авиакомпании Wizz Air, базирующегося в Кишиневе, с одного до двух самолетов.

Сейчас самые дешевые билеты Wizz Air из Кишинева начинаются от €30 в одну сторону. Однако попасть на такие билеты непросто. Особенно, если они нужны на лето. Так, если сегодня искать билеты, допустим, на рейс Кишинев-Венеция с 1 по 8 августа (это одно из самых популярных направлений), то стоимость такая: туда – 109,99 евро на человека, обратно – 174,99 евро на человека. Можно сэкономить, если решить лететь обратно в Кишинев 7-го августа, вместо 8-го: тогда стоимость билета составит 199,99 евро.

В Air Moldova цены на эти же даты такие: туда – 95 евро, обратно – 114 евро.

Кроме того, с 1 апреля по 14 апреля 2019 авиакомпания Air Moldova предлагает своим пассажирам промо-цены от 59 евро в одном направлении с таксами. Предложение действительно для всех рейсов, выполняемых авиакомпанией в период с 13 Мая по 13 июня 2019 г.

от 59 евро – Стамбул, Венеция, Рим;

от 69 евро – Салоники, Флоренция, Турин, Верона, Милан, Болонья;

от 70 евро – Москва;

от 79 евро – Лондон Станстед, Франкфурт, Париж, Вена;

от 80 евро – Санкт-Петербург, Краснодар;

от 89 евро – Ницца, Барселона, Лондон Гатвик, Женева;

от 90 евро – Ларнака;

от 99 евро – Мадрид, Дублин;

от 109 евро – Тель-Авив, Лиссабон.

При этом, стоит отметить, что на период предоставления скидки Air Moldova цены лоукостеров отличаются менее существенно. Это связано с тем, что в мае-июне цены еще не такие высокие, как в августе. Так, если вы решите слетать из Кишинева в Венецию с 3 по 9 июня, то на лоукостере Wizz Air заплатите за билет 89,99 евро – туда, 144,99 евро – обратно, а если лететь с Air Moldova, 95 евро – туда, 84 евро – обратно (10 июня, 9-го вылета нет).

ЛИДИЯ ТКАЧ