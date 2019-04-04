Автомобили для сдачи экзаменов по вождению в Молдове переоборудовали: против «взятчиков» установили датчики

Старая система работала с 2012 года и устарела морально и физически. Агентство публичных услуг в ответ на запрос esp.md подтвердило, что в территориальных подразделениях заменили систему аудио- и видеонаблюдения. Старая система работала с 2012 года и устарела морально и физически.

Переоборудование автомобилей началось в ноябре 2018 года. Сейчас во всех территориальных подразделениях машины оснащены новой системой наблюдения, она работает в тестовом режиме.

Как отмечают в ведомстве, внедрение этой системы должно уменьшить влияние человеческого фактора при проведении экзамена и обеспечить прозрачность процесса. Новая технология также призвана помочь в борьбе с коррупцией среди сотрудников.

Директор бельцкого отдела регистрации транспорта и квалификации водительского состава (бывш. МРЭО) Сергей Михайлов, пояснил, что речь идет о камерах с обзором 360 . По его словам, в Бельцах есть четыре экзаменационные машины (три — на механической коробке передач, одна — на автоматической). Три из них уже оснащены новыми камерами, одна по техническим причинам ожидает переоборудования.

В экзаменационных машинах появилось и другое новое устройство — сканер для удостоверения личности.

«Каждый курсант, который садится в машину, должен отсканировать своё удостоверение личности. После чего инспектору поступит информация о курсанте: сдал ли он теорию или полигон, с каким результатом. Только после этого экзамен может начаться», — объяснил Сергей Михайлов.

Также в автомобилях усовершенствовали систему датчиков на педалях инспектора. Благодаря этому любое вмешательство инспектора в экзаменационный процесс фиксируется.