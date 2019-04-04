ПСРМ, ДПМ, Блок ACUM: кто третий лишний?

Сумеют ли две крупные парламентские фракции договориться между собой, чтобы избежать досрочных парламентских выборов? Вопрос остается открытым.

Политический кризис, начавшийся 21 марта после учредительного заседания парламента нового созыва, мог разрешиться 2 апреля. На этот день президент страны Игорь Додон пригласил руководителей трех самых крупных парламентских фракций в государственную резиденцию для переговоров посозданию правящей коалиции.

Лидеры Партии PAS и Платформы DAМайя Санду и Андрей Нэстасе, заявившие о создании политического блока ACUM вместо избирательного, отказались от встречи. В свою очередь, они пригласили депутатов, «неподконтрольных олигархам», обсудить в этот же день, 2 апреля, в одном из парламентских кабинетов предложенный ими пакет законопроектов о идеолигархизации страны и освобождению «захваченного» государства.

Таким образом, за «круглым столом» в государственной резиденции помимо президента с одной стороны расположились лидер социалистов Зинаида Гречаный, секретари политформирования Ион Чебан и Влад Батрынча, а с другой - председатель ДПМ Влад Плахотнюк, действующий премьер-министр Павел Филип и бывший спикер Андриан Канду.

По окончании дискуссии, которая продолжалась менее часа, участники обменялись мнениями о ходе переговоров.

«Я думаю, что это последняя встреча в таком формате, - сказал Додон. - Президент сыграл свою роль: моя задача состояла в том, чтобы пригласить партии к переговорам. Дальше они сами должны решать, как сформировать парламентское большинство и утвердить правительство - либо идти на досрочные выборы».

Глава государства сообщил, что вмешается в ситуацию в двух случаях: «Если будет создано парламентское большинство, президент должен проводить консультации с фракциями по кандидатуре премьера. Если этого не случится в течение трех месяцев, президент распустит парламент и назначит дату досрочных выборов. На этом этапе я не могу сказать, что какой-либо сценарий ближе к реализации, как не могу сказать, что был сделан шаг в сторону к какой-либо коалиции. Сейчас расцениваю шансы создать коалицию или идти на досрочные выборы примерно как 50 на 50».

Президент вновь подчеркнул, что для него неприемлем вариант создания коалиции с участием перебежчиков: «Это принципиальный вопрос. Другой подход неприемлем».

Также Игорь Додон заявил, что будет и далее выступать за стратегическое партнерство с Россией независимо от состава и мнения правящей коалиции.

Зинаида Гречаный заявила, что на встрече не обсуждалось создание коалиций или распределение должностей: «У нас есть кандидатуры и на пост председателя парламента, и на пост премьера. Но об этом сейчас речь не идет, так как нет коалиции, которая голосовала бы». По ее словам, лидеры двух партий высказали свои позиции по основным вопросам развития страны: «Мы констатировали, что есть некоторое совпадение позиций. В частности, по социальным вопросам наши позиции во многом совпадают. По другим вопросам у нас есть сильные разногласия. Это касается, в частности, политических проблем. Есть много позиций, по которым мы не можем договориться, но преждевременно говорить об этом. Мы не можем говорить о совместных действиях, пока нет коалиции».

Она сообщила, что в ближайшее время руководство ПСРМ соберется на заседание, чтобы определить план дальнейших действий. На будущей неделе партия соберет политсовет.

О противоречиях между ДПМ и ПСРМ заявил также Влад Плахотнюк. Он отметил, что руководство ДПМ приняло участия в диалоге, полагая, что «политический класс должен сесть за стол переговоров, чтобы преодолеть политический кризис, сложившийся после выборов».

«Мы выслушали позицию социалистов и пришли к выводу, что мнения партий похожи или даже совпадают по некоторым вопросам социальной области, но в то же время существуют и разногласия, особенно в политической сфере», - сказал лидер демократов.

Он подчеркнул, что проанализирует вместе с коллегами все услышанное: «Мы сделаем выводы о возможности конструктивного диалога между двумя партиями».

Все участники встречи выразили сожаление в связи с отсутствием на переговорах лидеров блока ACUM. Тем временем, как ожидалось, попытка блока правых сил ACUM инициировать обсуждение предложенного PAS и DA пакета законопроектов по деолигархизации страны провалилась. На встречу с фракцией блока не пришли ни социалисты, ни демократы.

«Мы пригласили тех депутатов, которые неподконтрольны олигархам и поддерживают наши инициативы по освобождению захваченного государства, - сказал сопредседатель блока Андрей Нэстасе. – С сожалением вынуждены констатировать, что к этому депутаты оказались не готовы».

По поводу «неподконтрольных олигархам» депутатов съязвил пользователь соцсетей Олег Тимошенко. «Было бы куда забавнее, если бы на встречу с ACUM пришел Плахотнюк и сказал: "Вот он я, вы же звали депутатов, неподконтрольных олигархам?". И ведь не поспоришь же - как он может быть подконтролен кому-то, если кроме него уже олигархов и не осталось...», - написал он в комментарии к сообщению об этой акции.

Уже через несколько минут многочисленные журналисты и телеоператоры стали собирать со столов микрофоны и свертывать шнуры телекамер. Все дружно оживились, когда в зал неожиданно зашли трое депутатов Шора. Депутаты ACUM при виде шоровцев стали спешно покидать зал. Попытки вице-председателя партии Марины Таубер завязать диалог с Санду, с Нэстасе и другими депутатами блока были проигнорированы. «Такие люди должны сидеть в тюрьме, а не в законодательном органе»,- бросил реплику в дверях Нэстасе, ориентируясь на журналистов, плотной стеной окруживших депутатов Шора.

Таубер назвала коллег невоспитанными и заявила, что они так и не вышли из избирательной кампании, пытаются манипулировать общественным мнением, выдвигая инициативы деолигархизации, большинство из которых носят популистский характер. «Деолигархизация - слишком абстрактное понятие», - сказала Таубер. Она считает, что тандем Шор-ACUM мог бы значительно усилить парламентскую оппозицию: «Мы преследуем одну цель - как можно быстрее приступить к работе в парламенте. У них 26 депутатов, у нас - семеро. Мы могли бы обсудить совместные инициативы. Если бы удалось создать подобную сильную оппозицию, мы добились бы успеха в будущем – этого и ждут от нас избиратели». Таубер сообщила, что у Партии Шора есть свой пакет - из шести законопроектов, касающихся социальных проблем. Была задача его обсудить.

Поддерживает ли фракция Шора требование опубликовать второй отчет американской компании «Kroll»?

На этот вопрос депутат Денис Уланов, адвокат Шора, ответил уклончиво: «Мы поддержим любую инициативу в деле кражи миллиарда долларов, но только в рамках действующего закона. Если отчет подлежит публикации, то это должно быть сделано в соответствии с законом. Мы за то, чтобы правда о краже миллиарда стала как можно быстрее известна, но только, повторюсь, в рамках действующего законодательства».

Политики и эксперты, комментируя итоги этих встреч, предполагают различные варианты дальнейшего развития событий по выходу из политического кризиса помимо досрочных парламентских выборов.

Депутат блока ACUM Игорь Мунтяну в ходе передачи «Ora Expertizei» на телеканале Jurnal TV сказал, что они будут «искать добросовестных и порядочных людей в составе парламента», которые проголосуют за пакет антиолигархических законов. Он считает, что приход трех депутатов из Партии Шора на встречу с ACUM входит в сценарий, который был задуман «во дворе Демпартии».

В ходе той же передачи депутат парламента первого созыва Василе Шоймару высказал мнение, что беседы президента Игоря Додона с лидерами ДПМ и ПСРМ, а также тот факт, что никто, кроме трех депутатов из Партии Шор не пришел на переговоры с блоком ACUM, означает подготовку электората к альянсу между социалистами и демократами.

Возможность создания коалиции между ПСРМ и ДПМ в той или иной формуле, даже при существовании между ними идеологических и политических разногласий, допускают и другие эксперты. В частности, политический обозреватель Корнелиу Чуря и журналист Виктор Никитуш в передаче «Fabrika» на телеканале «Publika» высказали мнение, что одним из вариантов может стать поддержка этих двух формирований технократического правительства.

Политолог Виктор Чобану в передаче «Punctul pe azi» на телеканале TVR Moldova назвал равными шансы на создание коалиции между социалистами и демократами и досрочными выборами. 50 процентов шансов за формирование правящей коалиции ДПМ и ПСРМ, которые нашли некоторые точки соприкосновения - социальные. Фактически пункты их расхождения касаются не столько внешней политики, сколько распределения должностей в вероятном правительстве.

Политолог Игорь Волницки в той же передаче предположил, что такая коалиция не может быть одобрена более чем на 30 процентов. По его мнению, до тех пор, пока Демократическая партия, по крайней мере, теоретически, будет иметь возможность самостоятельно осуществлять власть, она воспользуется любым вариантом, чтобы единолично остаться у власти: «ДПМ не представит труда обеспечить себе удобное большинство. У них уже есть опыт в этом».

Николай МЕНЮК