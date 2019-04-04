Виктор Жук: Сценарий организации досрочных парламентских выборов наиболее вероятен

Осуществление сценария организации досрочных парламентских выборов наиболее вероятно. После этого следует, с меньшей вероятностью, формирование правящей коалиции между Партией социалистов и политическим блоком ACUM. Так считает заместитель директора Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук, передает IPN.

Нулевыми шансами Виктор Жук оценивает большинство между Демократической партией и блоком ACUM. „Здесь также в конечном счёте может вписаться и правительство, составленное ДПМ и ПСРМ, но в настоящее время это не входит в повестку дня. Таким образом, ясно, что ничего не ясно после почти месяца существования законодательного органа X созыва”, - отметил Виктор Жук.

Относительно приглашения блоком ACUM части депутатов на переговоры по согласованию пакета проектов по „деолигархизации” страны Виктор Жук задается вопросом, почему молчат активные депутаты Партии социалистов. По его мнению, ПСРМ приняла выжидательную позицию, и обдумывает вопрос, прийти к власти или нет. „Может быть, думают о своём фактическом лидере, Игоре Додоне, и какой будет его судьба в 2020 году?” - задается вопросом Виктор Жук.

Журналист Ион Мискевка считает, что непоследовательность является одной из опор, стоящих в основе нынешнего парламента. По его мнению, новая модель политики блока ACUM, стартующая с прозрачных переговоров, с принципа демократии через участие и финиширующая обсуждением в парламенте будущих конфигураций правящей коалиции, „является чем-то смешным, потому что нигде в мире такого нет”. По словам журналиста, способ приглашения депутатов на дебаты блоком ACUM „является политическим шантажом и попыткой коррупции”.