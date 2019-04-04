ПДД, ПНЕ и ЛРП рассказывают, почему унионистские партии не вошли в новый парламент

Унионистские партии не имеют доступа в новый парламент, избранному в феврале, поскольку между ними не было единства. Кроме того, ещё и потому что в Республике Молдова сейчас происходит репозиционировании политических партий. Об этом говорят лидеры Партии „Демократическое действие” (ПДД), Партии национального единства (ПНЕ) и Либерал-Реформаторской Партии (ЛРП), передаёт IPN.

Председатель Партии „Демократическое действие” Михай Годя заявляет, что унионисты могли войти в парламент только путём общего политического и электорального действия. По его словам, отсутствие мощного унионистского течения, которое бы представляло граждан, выступающих за воссоединение, и стало причиной низкого участия в февральских выборах. „Это следствие того, что произошло задолго до кампании, потому что многие политические деятели длительно и постоянно ударяли по унионистам”, считает экс-депутат. Михай Годя говорит, что ПДД готова безоговорочно консолидировать унионистское политическое течение. Он считает, что после февральских выборов вновь наблюдается дискуссия на унионистскую тему, и надеется, что до местных выборов будет достигнут консенсус между партиями этого толка.



Представитель Партии национального единства Ион Кобышенко, говорит, что февральское голосование не было связано с объединением. Политик считает, что после разочарования граждан в Либеральной Партии вновь созданной партии очень трудно в короткие сроки охватить большую часть унионистского электората. „ ПНЕ продолжает укреплять все свои структуры, мы готовимся к местным выборам и уже можем говорить о другом этапе молдавской политики”, - сообщил Ион Кобышенко. По его словам, политический класс претерпел определенные изменения, и на местных выборах электорат даст соответствующую оценку вошедшим в парламент партиям.

Вице-председатель Либерал-Реформаторской Партии Татьяна Потынг говорит, что есть несколько причин отсутствия унионистских партий в парламенте, в том числе потому, что сейчас период „восстановления” политических сил. В результате этого явления больше всего пострадало унионистское течение. Татьяна Потанг считает, что деятельность Либеральной партии, которая считала себя глашатаем унионизма, также привела к снижению доверия к унионистам и веру в их ценность. „Это должно нас заставить задуматься и мобилизоваться на репозиционировании”, отметила политический деятель в передаче „Butonul roșu” на общественном ТВ Moldova 1.

Политический обозреватель Николае Негру утверждает, что ситуация, связанная с унионизмом, довольно туманна. По его словам, нет лидера, который бы сконцентрировал вокруг себя это течение. В то же время, по словам журналиста, опросы общественного мнения показывают увеличение числа унионистов, и вместе с этим наблюдается увеличение числа партий, разделяющих эти ценности. Николае Негру считает, что две проблемы этого сегмента - это лидеры и команды. По мнению Николая Негру, до местных выборов слишком мало времени для консолидации унионистского сегмента и достижения успеха.

В результате февральских парламентских выборов ни одна унионистская партия не преодолела избирательный порог.