В Молдове исчезнут более ста государственных предприятий

Более 160 государственных предприятий исчезнут - правительство приняло решение о закрытии.

Проект решения по этому вопросу был рассмотрен правительством. Он был составлен на основании 3 пункта 14 статьи Закона о государственном и муниципальном предприятиях, который гласит, что предприятие может быть исключено из Государственного регистра юридических лиц по инициативе органа государственной регистрации в соответствии со статьей 26 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если они не являются действующими.

Согласно информационной записке, в результате проверки информации из Регистра публичного имущества с информацией о государственных предприятиях, зарегистрированных в Государственном регистре юридических лиц, было обнаружено 442 государственных предприятия, которые существуют в Регистре, однако не управляются центральными властями, которые их основали. Практически все эти государственные предприятия не работали в течение многих лет, как правило, по следующим причинам:

- отсутствие оборотных средств;

- отсутствие собственной недвижимости;

- низкая конкурентоспособность продукции/услуг и др.

В их отношении органы центрального публичного управления (правопреемники их учредителей) на протяжении многих лет не предпринимали шагов по их реанимации или ликвидации.

Таким образом, согласно положениям 26 статьи Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если недействующее юридическое лицо и недействующий индивидуальный предприниматель не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не имеют контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, не являются учредителями другого юридического лица и не имеют отделений, орган государственной регистрации начинает по собственной инициативе процедуру исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра, принимая решение о начале процедуры исключения.

В документе упоминается, что в течение многих лет потенциальные кредиторы не предъявляли никаких претензий, а учредители не были проинформированы о каких-либо судебных разбирательствах. В то же время, после принятия решения об исключении неактивного юридического лица из регистра, орган государственной ре­гистрации безвозмездно публикует на своем офи­циальном сайте и в Monitorul Oficial объявление о начале процедуры исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Госу­дарст­вен­ного регистра.

Объявление содержит также информацию о порядке и сроках подачи заявлений не­действующим юридическим лицом и недействующим индивидуальным предпринимателем, подлежащими исключению, предъявления требований кредиторами или другими заинтересованными лицами, а также адрес, по которому они могут быть представлены.