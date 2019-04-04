«Вам миллионы заплатили»: В Молдове завидуют детям умершей женщины, отдавшим ее органы больным

Между тем, Кристине, Марине и Эдуарду понадобилось всего десять минут, чтобы принять решение — пусть мама живет в каждом из спасенных ею людей.

Жительнице Хынчешт Елене Осипчук было всего 53 года. Она умерла 26 февраля. Инсульт, за которым последовала смерть мозга, еще два дня женщине искусственно продлевали жизнь...

- С субботы до понедельника мы дневали и ночевали в больнице, у маминой палаты, - вспоминает Кристина Плетенюк. - В понедельник врачи развели руками: мы сделали все, что могли, но ваша мама умерла.

Координатор по трансплантации органов больницы Святой Троицы Корнелия Гуцу-Бахов предложила детям Елены Осипчук (а их у нее трое) отдать органы мамы людям, которые так отчаянно в них нуждались.

- Нам на принятие решения понадобилось всего десять минут, - продолжает Кристина. - Мы с Мариной как раз были в больнице, тут же согласились, позвонили брату. Он тоже оказался не против. Решили, что в каждом из спасенных людей будет жить наша мама...

Елене Осипчук было всего 53 года.

- В Молдове около 70 процентов родственников соглашаются на то, чтобы у их умерших близких были изъяты органы для пересадки другим людям, - говорит глава Агентства по трансплантации Игорь Кодряну. - Эти цифры вполне соотносятся с европейскими стандартами.

Реципиентам пересадили печень, почки, кожу и роговицу Елены. Они чувствуют себя хорошо и давно выписались из больницы. Пересадкой органов занималась команда опытных врачей.

- Все операции прошли великолепно, все реципиенты чувствуют себя хорошо, - отметила Корнелия Гуцу-Бахов.

- Обязательно напишите, что мы отдали мамины органы совершенно бесплатно! - попросила нас Кристина. - Все жители Хынчешт думают, что мы их продали, завидуют нам. Я сегодня была в центре города, меня люди спрашивают: «Что, продали органы мамы? Сколько вам заплатили?» Все думают, что мы продали органы мамы!

Корнелия Гуцу-Бахов

КОММЕНТАРИЙ КООРДИНАТОРА ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ

«Часто люди просто не хотят отдавать органы родных из-за эгоизма»

- Дети Елены очень быстро согласились, чтобы органы их мамы пересадили реципиентам, - говорит Корнелия Гуцу-Бахов. - Девочки не долго думали, они понимали, что мамы больше нет.

- Около 70 процентов родных соглашается, чтобы у их умершего родственника были изъяты органы для дальнейшей пересадки...

- Это в нашей больнице соглашаются, в других — не очень-то. У нас очень мало отказов. Просто у нас более подготовленная команда! У нас в отношении пациентов, особенно таких тяжелых, действует принцип сострадания, принцип соучастия. Для таких пациентов делается все, родственники это видят, и не только видят, но и участвуют. Они разговаривают со специалистами на всех этапах. У меня в отделении очень хорошо поставлен момент общения — помочь, выслушать родственников, оказать внимание пациенту. Это очень важно! Работает психолог, который разруливает ситуации, когда проявляется агрессивное поведение. Довольных ведь здесь не бывает. Мы поддержали 82 человека, но это не означает, что все они впоследствии стали донорами...

- Почему люди все-таки отказываются становиться донорами?

- Во-первых, есть медицинские противопоказания. Во-вторых, есть люди, агрессивно настроенные к медицине и к обществу. Когда политическая нестабильность, у нас больше отказов. Я это заметила. Люди как-то теряют веру во все — в медицину, в справедливость, в закон... В-третьих, бывают люди — эгоисты. Просто не хочу, и все! Без объяснения причин. Кстати, религиозные люди очень часто соглашаются. Это ведь большое дело — спасти чью-то жизнь. Если можно кого-то спасти — это большое дело!

ЛЕОНИД РЯБКОВ