На выставке ведущего «Модного приговора» Александра Васильева в Кишиневе: «Я всех удовлетворю.

На открытии историк моды сказал: «В 30-е годы в Кишиневе были самые элегантные дамы и господа. Об этом знала вся Европа».

Тем прекрасным и позабытым годам и посвящена выставка истории моды «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовыи Румынии».

В Национальном музее истории и археологии бум посетителей бывает только в Ночь музеев – раз в год. Еще одним суматошным стал день 2 апреля. В вестибюле второго этажа музея было не протолкнуться. Все ждали, когда придет тот, кто так дерзко оглашает модные приговоры женщинам.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Александр Васильев известен не только домохозяйкам, которые смотрят, как переодевают тётенек в телевизоре. Он – историк моды, коллекционер винтажных нарядов и аксессуаров, автор книг по истории моды. К его мнению прислушиваются, а комплиментов – ждут.

Как вы понимаете, подавляющее большинство присутствующих были женщины – девочки, девушки, дамы. Каждая старалась приодеться. Васильеву нельзя попадаться на глаза в чем попало. Васильев в Кишиневе уже в третий раз, и многие помнят, как он описал стиль жительниц молдавской столицы в предыдущий свой приезд. Обойдемся без цитат, но я пожалела, что прибежала на работу в джинсах. Не хотелось бы стать той, по кому историк моды будет судить о немодном стиле всей страны.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Пока ждали начала, собравшиеся рассматривали друг на друге шляпки, голые спины, платья в пол, креативные очки, неуместные мини-юбки, кроссовки под платья и туфли на высоких и, скорее всего, неудобных каблуках. Все детали крайне необходимы для селфи на модной выставке. Ну, и каждой хотелось комплимента от маэстро.

Маэстро не разочаровал. Был элегантен, как на экране телевизора. Вежлив и терпелив к толпе, жаждущей прикоснуться к модной звезде.

На открытие выставки приехала министр Моника Бабук.

По ее деловому костюму было видно, что она только что отложила государственные дела и пришла в музей прямо с работы. Но легкий светлый платок, «элегантно повязанный на шею», - это цитата Васильева – показывал, что госпоже министру не чужды веяния моды.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Певица Оля Тира сама собрала для себя образ.

- Блуза эксклюзивно сшита для меня молдавским дизайнером. Пояс со страусиными перьями тоже местной марки. А вот юбка – обычная, известной европейской марки. Шляпку сделали тоже в Молдове. И я не стесняюсь того, что умею соединять такие разные вещи в один лук, - рассказала о своем наряде певица, позируя с историком моды.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Не выдергивайте блёстки на память!

В первый день посетителей выставки было так много, что в зал, где расположилась коллекция фонда Александра Васильева, пускали партиями.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Красную ленточку перерезали, и в зал проникла неуклюжая толпа. В зал решили пускать партиями, иначе в такой суете экспозиции не увидеть. Тем более, что впереди шли Васильев и Бабук. Александр Александрович лично провел экскурсию для госпожи министра.

Но не прошло и пяти минут, как в выставочный зал пустили около двухсот человек, и вдруг раздался грохот. Что-то разбилось. Один из прозрачных постаментов, на котором стояли три манекена в винтажных платьях 30-х годов, раскололся на мелкие куски.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Народу в зале набилось столько, что не понятно было: это кто-то споткнулся о стеклянный постамент или кому-то взбрело в голову встать на него для хорошего селфи? Ведь Александр Васильев сам призвал: «Взорвите Инстаграм!». Кстати, низкие прозрачные постаменты неудачно сливались с до блеска натертым паркетом выставочного зала. Так что вполне возможно, что битое стекло – это несчастный случай из-за непродуманного оформления.

Маэстро Александр Васильев даже бровью не повел при таком громком звуке бьющегося стекла. Выдержка высшего уровня! Васильев как ни в чем не бывало продолжал рассказывать и показывать экспонаты Монике Бабук.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии»Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Те, кто попал в зал первым, наслаждались небольшой экскурсией, которую Васильев проводил для Моники Бабук. А те, кто ждал своей очереди увидеть фраки и платья, могли попробовать игристое вино в вестибюле.

После того, как госпожа министр ушла, маэстро взял микрофон и попросил не рушить композиции, не трогать платья руками и не выдергивать блёстки на память.

При этом он продолжал улыбаться каждой, кто хотел с ним сфотографироваться.

Выставка продлится до мая, но уже без блистательного Васильева и игристого вина.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО