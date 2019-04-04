Жители Сибири остались в восторге от Молдовы

Катя и Саша являются двумя сибиряками, которые путешествуют по всему миру на автомобиле.

Свои приключения и впечатления они публикуют на своем канале в YouTube. В конце марта они опубликовали видео, в котором рассказывают о том, как они попали в Молдову и свои впечатления от нашей страны.

- В Молдову мы поехали случайно - совпали хороший билет и время. И как же мы удивились этой стране, пока еще не избалованной туристами. Вкусное вино, сотни виноделен, вкусная еда, гостеприимные молдаване, доступные цены. Молдова - хорошая альтернатива Грузии. Сюда нужно ехать, - указали в своей подписи к видео путешественники.

К сожалению, пара не успела посетить самые крупные винодельни не только Молдовы, но и всего мира - Крикова и Милештий Мичь, однако побывали в Asconi и Chateau Vartely - и оказались приятно удивлены увиденным.

В Кишиневе им также удалось мало что увидеть, кроме основным достопримечательностей - памятник Штефану чел Маре и Собор Рождества Христова. Впрочем, ребята отметили, что им настолько все понравилось и осталось так много, что стоило бы еще увидеть, что они обязательно вернутся в Молдову.