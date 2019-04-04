4 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Жители Сибири остались в восторге от Молдовы
04.04.2019

Катя и Саша являются двумя сибиряками, которые путешествуют по всему миру на автомобиле.

Свои приключения и впечатления они публикуют на своем канале в YouTube. В конце марта они опубликовали видео, в котором рассказывают о том, как они попали в Молдову и свои впечатления от нашей страны.

- В Молдову мы поехали случайно - совпали хороший билет и время. И как же мы удивились этой стране, пока еще не избалованной туристами. Вкусное вино, сотни виноделен, вкусная еда, гостеприимные молдаване, доступные цены. Молдова - хорошая альтернатива Грузии. Сюда нужно ехать, - указали в своей подписи к видео путешественники.

К сожалению, пара не успела посетить самые крупные винодельни не только Молдовы, но и всего мира - Крикова и Милештий Мичь, однако побывали в Asconi и Chateau Vartely - и оказались приятно удивлены увиденным.

В Кишиневе им также удалось мало что увидеть, кроме основным достопримечательностей - памятник Штефану чел Маре и Собор Рождества Христова. Впрочем, ребята отметили, что им настолько все понравилось и осталось так много, что стоило бы еще увидеть, что они обязательно вернутся в Молдову.


 
Количество просмотров:
90
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.