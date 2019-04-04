Игорь Додон: На данном этапе возможны 4 сценария!

Президент Республики Молдова Игорь Додон в интервью порталу ТРИБУНА рассказал о недавних консультациях с парламентскими партиями, о сценариях создания парламентского большинства, о вероятности досрочных выборов, а также о ряде других важных аспектов, касающихся нынешней политической ситуации.

ТРИБУНА: Г-н президент, как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся после двух раундов переговоров с парламентскими фракциями?

ИГОРЬ ДОДОН: Роль президента была важна в начале диалога. Вы видели, что было два раунда, мы сначала пригласили партии отдельно, затем – вместе. Удалось разблокировать ситуацию, а дальше все зависит от партий, у которых есть возможность создать парламентское большинство. Я думаю, что, как говорят русские – «лёд тронулся», но пока преждевременно говорить, что компромисс будет достигнут. На этом этапе я констатирую, что досрочные выборы вероятны на 55%, а создание большинства – на 45%.

T.: По итогам проведенных консультаций, какая коалиция, по Вашему мнению, возможна?

И. Д.: На данном этапе, на мой взгляд, возможны 4 сценария:

1) неформальная или формальная коалиция между ПСРМ и блоком ACUM.

2) коалиция между ПСРМ и ДПМ.

3) создание ДПМ большинства из перебежчиков – так называемое «оливье» или «политический винегрет».

4) досрочные парламентские выборы.

Все эти 4 сценария в настоящее время вполне реальны.

Т.: Каково Ваше мнение об этих сценариях, учитывая, что Вы участвовали в дискуссиях с парламентскими партиями?

И. Д.: 1.Блок ACUM занял очень странную позицию, если говорить на языке шахмат, а я, как президент Федерации шахмат, назвал бы это политическим цугцвангом. Что это значит? Цугцванг в шахматах это положение, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Поэтому я считаю, что ведут они себя неправильно, но это их дело. Учитывая эти элементы, первый сценарий очень сложный. Я не думаю, что кто-то будет голосовать за спикера и премьер-министра от блока ACUM, или за предложенные ими законы. Они упустили любую возможность что-то изменить в стране. 2. Коалиция между ПСРМ-ДПМ, о которой очень активно говорят, так же является непростым сценарием. Разногласия политического и идеологического характера довольно велики. Я не думаю, что это все будет просто преодолеть. Но это зависит от готовности партий к компромиссам, и от заинтересованности в создании большинства. 3. Сценарий «политический винегрет» довольно реален, и я думаю, что ДПМ может пойти по этому пути, хотя это очень большой риск с точки зрения легитимности. Такой ход событий может обернуться проблемами в отношениях с внешними партнерами, особенно с ЕС и РФ, а также отсутствием финансирования, что в свою очередь, осенью приведет к глубокому кризису. 4. Сценарий с досрочными выборами. Это самый вероятный ход событий. Выборы могут состояться уже осенью. Важно, однако, другое. В результате этих дискуссий я заметил, что парламентское большинство хотят создать, чтобы кого-то назначить или кого-то уволить. Я же считаю, что сейчас Молдова нуждается не в этом. Стране необходимо системное изменение. Нам нужен новый подход к развитию страны. Проблема в системе в целом. С таким подходом, куда мы придем? Через 5-6 месяцев мы снова придем к досрочным выборам, к новому кризису и нестабильности. Нам это нужно? Не думаю, что граждане этого хотят. Но посмотрим, что решат политики. Президент выполнил свой долг.

T.: Каковы дальнейшие действия президента? Проведете консультации по назначению премьер-министра…

И. Д.: Я по закону обязан участвовать в этих консультациях. И в связи с этим у президента два сценария. Неофициально, очевидно, что я буду консультироваться с социалистами, и они будут консультироваться со мной. Это общеизвестно. Все понимают, что мы с ПСРМ на постоянной связи, и что это пропрезидентская партия. Официально, президент обязан начать переговоры по назначению премьер-министра, разумеется, после избрания руководства парламента. Если будет создана коалиция, я предложу кандидатуру премьер-министра, выдвинутую этими партиями. В случае сценария №3, если ДПМ создаст большинство из перебежчиков, я не одобрю выдвинутую ими кандидатуру. Я, скорее всего, предложу кандидатуру от самой большой парламентской фракции. Поддержит ее парламент, или нет, посмотрим. В этом случае у нас есть 2-3 попытки, а потом, в случае провала, досрочные выборы. Если большинство не будет создано до середины июня, мы обращаемся в КС, чтобы констатировать условия, необходимые для роспуска парламента.

T.: Если будет создано большинство и президенту предложат уже установленную кандидатуру. Как Вы отреагируете?

И. Д.: В зависимости от того, кто это будет. Но опять же, все зависит от того, будет ли такое большинство, ведь это возможно только после избрания руководства парламента. Если не избрано руководство законодательного органа – мы не можем перейти к процедуре назначения премьер-министра. В этом отношении мы находимся в тупике, и я не вижу решений. Если ACUM будет настаивать на том, чтобы все проголосовали за их спикера, премьера и предложенные ими законы, тупика не избежать. Если не будет консенсуса между ДПМ и ПСРМ, очевидно, что не будет избран председатель парламента. Решиться на сценарий с перебежчиками очень рискованно для демократов, потому что на этот раз внешние партнеры этого не потерпят. Поэтому я и говорил, что вероятность досрочных выборов составляет 55%, а создания коалиции – 45%.

T.: А как же Москва? В последнее время многие политические аналитики и журналисты утверждают, что Москва выдвинула Вам ультиматум и не согласна на коалицию ПСРМ с ДПМ…

И. Д.: Для меня очень важны отношения с Российской Федерацией, это наш стратегический партнер. Нам нужны хорошие отношения, с точки зрения экспорта, мигрантов, энергетических ресурсов, которые мы получаем. Очевидно, что для нас важны эти отношения, но я не думаю, что здесь может быть речь об ультиматумах. Ясно, что есть разная информация на этот счет, но мы всегда должны действовать исходя из наших национальных интересов. Да, стратегическое партнерство с Российской Федерацией важно, но когда мы принимаем решения, мы принимаем их в интересах наших граждан. Я буду учитывать официальную позицию Российской Федерации, потому что у меня с российской стороной официальные контакты – с президентом, официальными лицами, ответственными за двусторонние отношения. Очевидно, что и мы, и Россия, заинтересованы в сохранении всего того хорошего, что было сделано за 2-3 года, благодаря договоренностям президента Додона с президентом Путиным. Очевидно, что для продолжения всего этого необходимы правительство и парламентское большинство, которые смогут вести переговоры с Москвой. Поэтому мы будем учитывать это, но это не ультиматумы. Ультиматумы здесь не уместны. Да, мы понимаем, что мы маленькая страна, но если мы не будем действовать в интересах страны, то у Республики Молдова не будет будущего, и нас все время будет бросать из стороны в сторону. Если мы будем исходить из национальных интересов, и это кому-то не понравится, то ему не остается ничего, кроме как уважать наше решение.

Т.: Если дело дойдет до досрочных выборов, не думаете ли Вы, что ситуация может снова повториться?

И. Д.: Я думаю, что об этом сложно и преждевременно рассуждать. Мы не знаем, каковы будут обстоятельства, внутренняя и региональная геополитическая ситуация осенью. Мы не знаем, какова будет экономическая ситуация Республики Молдова. И есть еще кое-что. Ясно, что результат может быть тем же, но я считаю, что еще одни выборы сделают партии более гибкими, а общество сможет принять любую коалицию. К тому же, досрочные выборы могут стать дополнительным фильтром для партий. Но могут произойти и сюрпризы, в том числе большие. Но я не хочу делать прогнозы, тем более, если допустить, что досрочные выборы могут состояться наряду с местными выборами.

Т.: Дата местных выборов пока не установлена. Могут ли местные выборы состояться наряду с досрочными парламентскими выборами? Речь идет о сентябре-октябре…

И. Д.: Согласно законодательству мандат местных избранников истекает в июне. Поэтому местные выборы должны состояться в конце июня – начале июля, но проблема в том, что утверждение даты местных выборов является исключительной прерогативой парламента. Если у нас нет руководства парламента, решение не может быть принято. Если мы не можем установить дату местных выборов, мы должны обратиться в Конституционный суд, который передаст эти полномочия президенту или правительству, или продлит сроки мандатов местных избранников до сентября-октября, чтобы местные выборы состоялись одновременно с досрочными парламентскими выборами. И если местные выборы пройдут одновременно с парламентскими, это так же может быть довольно интересная ситуация, которая повлияет, в том числе на результат досрочных выборов.

T.: Г-н президент, в воскресенье исполняется 10 лет со дня событий 7 апреля 2009 года. Какими Вы их видите в 2019 году?

И. Д.: В этом отношении было создано несколько следственных комиссий, которые ничего так и не установили. Я считаю, что это была попытка государственного переворота. Я видел эти события своими глазами. Молодежь вышла на улицу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Прошло 10 лет. Ничего не изменилось. У власти те же люди, которые пришли после событий 7 апреля. Некоторые из них в тюрьме, другие ушли из политики, третьи снова пытаются войти в политику или власть с теми же лозунгами, но мы должны спросить себя: «Что изменилось?». Это одни и те же люди, одни и те же лозунги. Возможно, пришло время дать возможность управлять страной другим силам. В течение этих 10 лет более половины граждан голосуют за левые политические силы, но с 2009 года власть в руках других. Это были 10 лет экономической, социальной, политической катастрофы. Именно в это время появились эти гнусные схемы, перебежчики и др. Раньше такого не было. Может быть, стоит отдать власть левым силам. У них больше возможностей изменить ситуацию к лучшему. Расследование нужно провести. Рано или поздно мы должны узнать, что же произошло 10 лет назад?

T.: Какой урок должны извлечь граждане из событий 7 апреля 2009 года?

И. Д.: Граждане должны понять одну вещь: «Не все золото, что блестит». Думаю, что все понимают, что я имею в виду. Те, кто кричал у президентуры «Долой!» и «Голосуйте за нас!», что в итоге сделали? Я думаю, что это и есть основной урок.

Кристина Гурез