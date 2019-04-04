Прогноз погоды: Ветер с юга принес тепло в Молдову: заморозки отступают

Несмотря ни на что весна все же входит в свои права: синоптики отозвали желтый код предупреждения в связи с заморозками.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 5 апреля, погода в республике будет по-настоящему весенней. Объявленный ранее желтый код метеопасности в связи с заморозками больше не действует, а температура воздуха заметно повысилась. Ветер, доставивший множество проблем несколько дней назад, сменил направление с северо-западного на южное и юго-восточное. Однако при этом он не ослаб, его порывы будут достигать 10-12 м/с. Атмосферное давление остается повышенным, осадков не ожидается.

В северных районах республики температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -1 до + 3 градусов Цельсия. Днем ожидается до 16 градусов тепла. В утренние часы возможна небольшая облачность, но в целом день будет ясным и солнечным.

В центральной части страны и Кишиневе также потеплеет. Ночью местами еще будет фиксироваться до – 2 градусов мороза, зато днем температура воздуха ожидается от +14 до + 17 градусов тепла.

На юге Молдовы также будет тепло, солнечно и ветрено. В ночные часы термометры будут фиксировать от – 2 до +4 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до + 18 градусов тепла.

В последующие сутки еще потеплеет. Осадков пока не ожидается. Атмосферное давление нормализуется.

По народному календарю 5 апреля – Никонов день. Никон Печерский, память которого отмечается в этот день, жил в 11 веке. С 1078 по 1088 годы он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Прославился как ученый-летописец.

Это был день тщательной уборки — как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик». Рачительные хозяева белили печи, вытряхивали постели, выносили мусор. В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину.