Парк им. Штефана чел Маре, который мы теряем

Старейший парк хотят реконструировать: появится 7-этажное здание, фонтаны, - об этом ли мечтали жители бессарабской столицы в XIX веке?

Любимый всеми кишиневский парк, который сегодня носит имя Штефана чел Маре, хотят реконструировать. Вместо деревьев – современные фонтаны, здание в 7 этажей. Проект не вдохновляет на то, чтобы всецело его поддерживать.Хотя авторы утверждают, что они, напротив, хотят вернуть парку его историческое лицо. А каким оно было, это историческое лицо? В разное время – разным. Но всегда это был очень зеленый парк, который любили и гости, и жители молдавской столицы.

В содержание любимого кишиневцвми Городского сада вкладывали немало сил и средств. Фото: из Национального архива РМ

ХХХ

Как известно, парк в центре Кишинева – Городской сад - появился благодаря семье наместника Бессарабии Алексея Бахметьева и самого русского царя. По сохранившимся сведениям место под сад было избрано российским императором Александром I, при наместнике Алексее Бахметьеве. На предложение госпожи Бахметьевой выбрать место для гуляния Кишиневской публики «государь указал на площадь вблизи архиерейского дома и сада. Место было обнесено забором и засажено деревьями», согласно историческим источникам. Окончательное устройство сада было завершено в конце 20-х гг., «и с этого времени он начал служить одним из украшений города", как следует из архивных материалов (здесь и далее – цитируются источники из Национального архива РМ).

Чертежи детских каруселей, подготовленные А. Бернардацци в 1862 г

Парк был квадратной формы, с несколькими входами, и имел строго геометрическую планировку аллей, цветочных клумб и газонов. Титулярному советнику Гавриилу Гордееву, который в 1825-1826 занимал должность областного архитектора Бесcарабии, было поручено «управление и улучшение Кишиневского Городового сада». Городская дума должна была в этом оказывать ему содействие с целью приведения «сего публичного заведения до совершенства». В 1827 г. в нем было высажено 4000 саженцев лесных деревьев.

С 30-х годов XIX в. без сада уже трудно было себе представить Кишинев. Это было излюбленное место отдыха горожан, о чем писала бессарабская пресса того времени. Кроме теплицы и павильона в китайском стиле, парк украшали цветниками, обустраивали карусели и качели.

Чугунная решетка для городского сада

ХХХ

В 40-е гг. плетневая решетка, которой был обнесен городской сад, была заменена на деревянную, изготовленную по проекту Кишиневского городского архитектора Луки Заушкевича. Им же была составлена смета на устройство нового палисада с задней стороны сада. Но эта решетка постоянно требовала ремонта, и в начале 50-х гг. было принято решение о замене ее на более стойкий материал.

А в конце 1850–х гг. бессарабский военный губернатор Михаил Львович Фантон-де-Веррайон поддержал идею зодчего Александра Бернардацци, предложившего вместо каменной ограды сделать еще более прочную решетку, изготовленную из чугуна. Основанная на расчетах Бернардацци чугунная изящная ограда стала украшением городского сада уже в начале 60х гг. Также появился специальный детский круг с каруселями, разработанными по проекту этого архитектора. Участие в благоустройстве городского сада – один из первых проектов А. Бернардацци в Бессарабии.

Проект каменной решетки для городского сада в Кишиневе

ХХХ

В 60–е гг. XIX в. Городской сад в Кишиневе становится самым популярным местом проведения различных мероприятий увеселительного характера, доходы с которых частично пополняли казну думы. К примеру, согласно рапорту думы от 20 марта 1862 г. разрешалось «содержателю Кишиневского театра Бурмицкому устроить в большом кругу городского сада сцену для летнего театра, а антрепренеру театра Соболеву и городскому мещанину Дорфману устроить балаган и помещения при нем для танцев, игр в карты и кегли».

Предприниматель Моисей Генбери писал в Кишиневскую городскую думу: «Ввиду того, что в Кишиневе отсутствуют какие бы то ни было увеселения, которые были бы доступны среднему состоятельному классу населения, я намерен взять на себя устройство увеселительных вечеров, доступных для всех классов населения. Привести в исполнение мой проект является возможным только при посредстве Городской управы, так как летом для устройства таких увеселений я избрал городской сад. В саду подле места, устроенного для музыки, я намерен соорудить эстраду», на которой будут выступать разные артисты, а представления будут сопровождать фейерверки и музыка.

Чертеж чугунной решетки для городского сада, подготовленный архитекторм А. Бернардацци

ХХХ

В 1868 г. было создано Попечительство над Городским садом и бульваром, состоящее из известных в Кишиневе граждан, таких как: Л. Н. Куцкевич-Кишкин, П. Е. Леонард, К. П. Казимир, А. М. Ралли, А. О. Бернардацци, К. И. Крамаренко, А. Н. Егунов и др. во главе с П. Х. Гумалик. Это общество предполагало «создать новые особые средства для образования из цветника и оранжереи прочной и постоянной доходной статьи сада и для поднятия этих заведений на степень, которая бы соответствовала общему назначению садов: служить горожанам образцом хорошего цветоводства».

Одним из первых шагов Попечительства было создание Акционерного общества со своими уставом и программой, предусматривающими расширение теплиц, устройство парников до 60 рам, открытие «депо» семян цветочных, огородных, древесных. В планах предполагалось разводить рассаду цветов для клумб, комнатные, оранжерейные и тепличные растения, а также выращивать разные овощи, ягодные кусты, саженцы фруктовых и декоративных растений .

А в 1872 г. в Городском саду было построено так называемое фотографическое здание.австрийско-подданным Сигизмундом Михайловичем Плотницким и купеческим сыном Афанасием Андреевичем Сумовским.

В документах Кишиневской думы за 80-е гг. XIX в. часто упоминается имя одного из известных городских садовников – Франца Кюно. Так, в определении от 18 февраля 1887 г. сообщалось: «Городской сад и бульвар требуют насаждения в них новых лесных и декоративных растений. Вследствие этого городскому садовнику Францу Кюно был предложен прейскурант питомника Курской губернии, принадлежавшего графу К. П. Клейнмихелю для указания тех деревьев, которые успешно могли бы произрастать в Кишиневе. Одобренные городским садовником Ф. Кюно, пятнадцать названий лесных и декоративных деревьев и кустарных растений решено было выписать для насаждений в городском саду и на бульваре в количестве «5107 отростков…».

Парк, заложенный в начале XIX века хорошел, в буквальном смысле обрастал новыми цветами, кустарниками и деревьями. Никому и в голову не приходило рубить деревья или строить большие по площади, основательные здания. Вот такой парк мы теряем...

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ, АЛЛА ЧАСТИНА