Мнение граждан о пяти потенциальных коалициях, согласно опросу!

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На устах
Значительная часть граждан РМ довольна окончательными результатами выборов 24 февраля текущего года. Об этом свидетельствуют результаты внутреннего опроса, проведенного одной из парламентских партий, попавшие в руки портала ТРИБУНА. Опрос проводился 23-31 марта среди 1793 респондентов.
Таким образом, очень довольны результатами выборов 10,1%, вполне довольны – 19,0%, нейтрально относятся – 17,4%, не слишком довольны – 27,6%, совсем недовольны – 23,6% и не знают ответа или не хотят отвечать – 2,3%.
Учитывая, что по результатам выборов ни одна партия не получила парламентского большинства, респондентов спросили, что они думают о нескольких вариантах потенциальных коалиций.
На вопрос, как должны поступать политики, в ситуации, когда не удается создать парламентское большинство, респонденты ответили: провести досрочные выборы – 28,7%, выполнить обещания, данные в ходе избирательной кампании, и не обсуждать коалиции с политическими оппонентами – 45,2%, участвовать в создании парламентского большинства в интересах гражданина – 20,2% и не знают ответа или не хотят отвечать – 5,9%.
На вопрос, как они относятся к проведению досрочных парламентских выборов, респонденты ответили: полностью одобряю – 25,1%, частично одобряю – 22,6%, частично против – 23,6% и полностью против – 28,8%.
Андриана Кептине
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