Мнение граждан о пяти потенциальных коалициях, согласно опросу!

Значительная часть граждан РМ довольна окончательными результатами выборов 24 февраля текущего года. Об этом свидетельствуют результаты внутреннего опроса, проведенного одной из парламентских партий, попавшие в руки портала ТРИБУНА. Опрос проводился 23-31 марта среди 1793 респондентов.

Таким образом, очень довольны результатами выборов 10,1%, вполне довольны – 19,0%, нейтрально относятся – 17,4%, не слишком довольны – 27,6%, совсем недовольны – 23,6% и не знают ответа или не хотят отвечать – 2,3%.

Учитывая, что по результатам выборов ни одна партия не получила парламентского большинства, респондентов спросили, что они думают о нескольких вариантах потенциальных коалиций.

1) ПСРМ + ACUM. Респонденты ответили: поддержал бы такой альянс – 9,5%, нейтрально отношусь – 19,2%, проголосовал бы против – 34,6%, такой альянс невозможен – 32,3% и не знают ответа или не хотят отвечать – 4,2%.

2) ПСРМ + ДПМ: я бы поддержал такой альянс – 9,1%, нейтрально отношусь – 21,6%, проголосовал бы против – 37,3%, такой альянс невозможен -27,4% и не знают ответа или не хотят отвечать – 4,6%.

3) ДПМ + ACUM: я бы поддержал такой альянс – 6,0%, нейтрально отношусь – 18,7%, проголосовал бы против – 40,0%, такой альянс невозможен -30,1% и не знают ответа или не хотят отвечать – 5,1%.

4) ДПМ + ПШ + независимые + другие депутаты: я бы поддержал такой альянс – 6,0%, нейтрально отношусь – 19,1%, проголосовал бы против – 38,2%, такой альянс невозможен – 31,5% и не знают ответа или не хотят отвечать – 5,2%.

5) ПСРМ + ACUM + ДПМ: я бы поддержал такой альянс – 5,4%, нейтрально отношусь – 17,1%, проголосовал бы против – 37,5%, такой альянс невозможен – 35,4% и не знают ответа или не хотят отвечать – 4,6%.

На вопрос, как должны поступать политики, в ситуации, когда не удается создать парламентское большинство, респонденты ответили: провести досрочные выборы – 28,7%, выполнить обещания, данные в ходе избирательной кампании, и не обсуждать коалиции с политическими оппонентами – 45,2%, участвовать в создании парламентского большинства в интересах гражданина – 20,2% и не знают ответа или не хотят отвечать – 5,9%.

На вопрос, как они относятся к проведению досрочных парламентских выборов, респонденты ответили: полностью одобряю – 25,1%, частично одобряю – 22,6%, частично против – 23,6% и полностью против – 28,8%.

Андриана Кептине