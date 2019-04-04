Без лоха жизнь плоха: А вы заметили этот самый частый способ обмана покупателей на рынках Кишинева?

Почему контролирующие органы закрывают глаза на эти массовые махинации.

А вы обратили внимание, друзья, что любой (99%) из частных торговцев, будь то на Центральном рынке, как в этом случае на фото, так и в любой другой точке города, старается максимально отвернуть от покупателя и скрыть от него данные электронных весов?

Они тушат подсветку, заклеивают стекло скотчем, заслоняют окошко картонками и другой продукцией, относят весы максимально далеко от покупателя, хотя ПО ПРАВИЛАМ ТОРГОВЛИ, да и просто по логике, ПОКУПАТЕЛЬ ПЕРВЫЙ, КТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ - КАКОЙ ВЕС И ЦЕНУ ПОКАЗЫВАЮТ ЭТИ ВЕСЫ!

А попробуй их в этом укорить, так ты услышишь ТА-КИ-Е крики:

- А вы что, мне не верите?

- А вы что, хотите сказать, что я тут вас обманываю?

- А мне что, больше делать нечего, как вас тут обманывать?

- Да за кого вы меня тут принимаете?

И вот именно с такой ситуацией я вчера столкнулся на выходе с Центрального рынка со стороны ул. Болгарской у ворот с левой стороны.

Спрашиваю:

- Почём мандарины?

- По 18 лей.

- Взвесьте килограмм, - говорю.

Взвешивает, но опять по всем тем "правилам", что я вам перечислил.

Не поленился, обошёл все столы и присмотрелся к окошку весов.

Так и есть!

Цена на килограмм поставлена 20 леев (вместо 18!).

И вот так с каждого килограмма она имеет по 2 лейчика себе в карман, т.к большинство из нас не проверяет и не требует повернуть к себе весы, поставить их лицом к себе, включить подсветку информационных экранов на весах.

Мало того, как увидела, что я её снимаю, кинулась на меня с кулаками и криками, и только увидев готовность жёсткого отпора, вернулась на рабочее место и отвернулась в "благородном игноре".

А контролирующие органы, которые ДОЛЖНЫ РЕГУЛЯРНО ИХ ПРОВЕРЯТЬ И ЖЁСТКО НАКАЗЫВАТЬ ЗА ВСЕ ЭТИ НАРУШЕНИЯ НИЧЕГО АБСОЛЮТНО НЕ ДЕЛАЮТ!!

Потому что находятся с ними в доле и получают процент с незаконной выручки!

Все это знают, полиция это знает – но молчат!

И после этого мы хотим навести порядок в нашем государстве?

Когда у нас все дела построены именно по такому принципу - "Дай мне "немножко" украсть, я с тобой поделюсь, и все мы будем довольны!"

А ЛОХИ ПУСТЬ ПЛАТЯТ.

И далеко мы так уйдём?

ЛЕОНИД ШКОЛЬНЫЙ