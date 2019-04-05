Игорь Додон: Cкорее всего, в Молдове будут досрочные выборы

Президент Игорь Додон считает досрочные выборы наиболее вероятным выходом из ситуации, сложившейся в Республике Молдова после парламентских выборов от 24 февраля. Роспуск парламента является самым вероятным сценарием, заявил глава государства в интервью Информационному агентству ТАСС, передаёт IPN.

Другие сценарии, по словам Игоря Додона, заключаются в формировании большинства ПСРМ и ACUM, либо в формировании социалистами правящего большинства с демократами. При третьем варианте правящая Демократическая партия создаст миноритарное правительство, которое обеспечат голоса депутатов-перебежчиков, и „продолжит управлять страной, как и прежде”. Президент подчеркнул, что такой сценарий он не примет.

Глава государства отметил, что пока рано говорить о том, изменят ли досрочные выборы расклад сил в парламенте. По его словам, есть слишком много факторов, способных оказать своё влияние: от внешнеполитической обстановки до ситуации в экономике страны, которая ухудшается. Президент не исключает и того, что результат досрочных выборов окажется прежним: ни одна из партий не получит большинства для формирования правительства.

Говоря о ведущихся дискуссиях, президент сказал, что лидеры ACUM ведут себя „более чем странно”. „Сначала они отказались от переговоров с социалистами. Затем потребовали предоставить руководящие должности своим лидерам: спикера парламента — Андрею Нэстасе и премьера — Майе Санду. Затем всё же приняли приглашение президента прийти на консультации, но отказались пожать ему руку”. Говоря о трудностях возможной коалиции между ПСРМ и ACUM, Игорь Додон отметил, что социалисты не откажутся от своего курса на сближение с Россией и никогда не согласятся на вступление республики в НАТО. А многие депутаты от Блока ACUM известны своей антироссийской позицией, являются ярыми сторонниками объединения с Румынией, автокефалии Молдавской православной церкви, что приведёт к расколу среди верующих. „Все понимают, что социалисты с ACUM никогда не смогут править страной вместе. Их возможное сотрудничество может быть временным, на очень короткий период”, - сказал Игорь Додон.

Президент отметил, что социалистам легче найти общий язык с демократами по вопросам социально-экономической политики. Однако по внешней политике договариваться непросто, хотя „правящая партия в последнее время внесла в неё ряд корректив, сместив акценты с интеграции в ЕС и сближения с НАТО на укрепление молдавской государственности, нейтралитета”. „Договориться здесь можно только на платформе, предложенной президентом: будущее правящее большинство должно проводить взвешенную внешнюю политику, направленную на сотрудничество как Западом, так и с Востоком, основанную на принципах постоянного нейтралитета”, - подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о том, что руководство России давит на него, выступая против возможной коалиции между ПСРМ и ДПМ, Игорь Додон сказал, что такого давления не оказывают ни на него лично, ни на ПСРМ – партию, которую он поддерживает. Слухи о разногласиях, возникших между ним и Кремлём, Игорь Додон назвал „глупостями”. „До того, как стать президентом, и после, я всегда выступал за развитие стратегического партнёрства с Россией. И эту позицию я менять не намерен”, - заявил президент.

Глава государства сообщил, что он хочет способствовать созданию правящего большинства и правительства, которое разделяло бы позицию президента в плане проведения взвешенной внешней политики. „То, что происходило в последние годы в российско-молдавских отношениях на уровне правительства и парламента, нельзя продолжать”, - заключил Игорь Додон.