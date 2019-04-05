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Общество
Примар Бэлць уже 7 месяцев изучает румынский язык: «Мне тяжело, но я его учу!»
05.04.2019

Примар Бэлць Николай Григоришин уже более семи месяцев изучает румынский язык. Он ежедневно занимается с репетитором. 

Как сообщает Трибуна, по словам некоторых сотрудников примэрии, градоначальник с некоторых пор стал приветствовать подчиненных на румынском языке. Для nnordnews.md Григоришин заявил: «Я изучаю государственный язык, мне тяжело, но я его учу».

Журналистам Григоришин обещал дать интервью на румынском языке, «когда я хорошо его выучу, мы поговорим».

Вице-примар Бэлць Лилия Сава отметила, что примар начал изучать румынский язык еще в сентябре 2018 года. «Г-н Григоришин начал изучать румынский язык с 1 сентября. Он делает успехи. Занятия проходят во время обеденного перерыва. Я уже говорю с примаром на румынском языке. Это немного сложно, но прогресс есть», – отметила Лилия Сава.

Вице-примар по культуре, образованию и социальным проблемам добавил, что Николай Григоришин очень недоволен, когда вынужден пропускать уроки.

Напомним, что в прошлом году, во время визита в Бэлць Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Молдове, примар Николай Григоришин оказался в очень неудобном положении, когда ему понадобился переводчик, чтобы перевести речь посла на румынском языке.

Кристина Пендя


 
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