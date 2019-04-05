Эксперт: «Часто госпредприятия называют «кошельками власти», а после выборов партии их делят»

Государственные и муниципальные предприятия всегда были вне общественного внимания, хотя их деятельность представляет собой ряд коррупционных рисков из-за близости к власти и государственным служащим.

Мошенничают с госзаказом, а полученные деньги используют для других целей, в том числе политических. Государственные предприятия часто называют «кошельками власти» и политические партии делят их после завершения выборов. Об этом заявил эксперт ИРСИ «Вииторул» Виорел Пырван в ходе передачи «15 minute de realism economic» на Radio Europa Liberă.

Как сообщает портал ТРИБУНА со ссылкой на цитируемый источник, «закупки госпредприятий осуществляются без соблюдения прозрачных процедур, без соблюдения нормативно-правовой базы. Предприятия заключают контракты на миллиарды леев в непрозрачных условиях, влезая в долги, в разы превышающие стоимость принадлежащих им активов. Эти предприятия игнорируют положения законодательства о доступе к информации и не предоставляют гражданам запрашиваемую ими информацию».

По словам Виорела Пырвана, мониторинг госпредприятий показал их низкий уровень прозрачности.

«Прозрачность крупнейших госпредприятий страны не превышает 17%. Для сравнения, в других странах этот показатель превышает 58%. Наиболее прозрачной оказалась деятельность предприятий ГП “Moldatsa” и ГП «Centrul de telecomunicaţii speciale», хотя и их показатели не превысили 50%. Вообще непрозрачной является деятельность ГП по строительству железных дорог «Confercai», ГП «Tipografia Centrală», ГП «Управление по эксплуатации недвижимости». Прозрачность около 2/5 предприятий составляет менее 10%. Около 93% госпредприятий не публикуют планы государственных закупок, 73% не публикуют объявления об участии в государственных закупках, ни одно предприятие не использовало в 2017 году электронные платформы для закупок. Кроме того, предприятия не обнародуют данные о результатах закупок и не публикуют договоры о государственных закупках», – добавил эксперт ИРСИ «Вииторул».

Что касается результатов финансово-экономической деятельности, 94% госпредприятий публикуют эти данные в интернете.

Кристина Пендя