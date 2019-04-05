Молдавских граждан будут депортировать из России за их счет

МВД разработало законопроект, обязывающий мигрантов возмещать затраты на депортацию из России. Текст инициативы опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает kommersant.ru.

Сейчас законодательством не закреплена норма, которая бы обязывала депортируемых мигрантов покрывать расходы на их высылку из страны. МВД предлагает внести соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, говорится в пояснительной записке. Общественное обсуждение продлится до 17 апреля. Планируется, что инициатива вступит в силу в июле.

В марте Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Власти поставили целью сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения — Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.