Городские власти принудительно разбирают беседки в парке Valea Тrandafirilor

Городские власти начали демонтаж беседок в парке Valea Trandafirilor,сектор Ботаника, незаконно расположенных вблизи озера. Сегодня были разобраны около 20 легких сооружений, владельца обязали вывести их с территории парка. В среду экономический агент демонтировал четыре другие беседки, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Примэрии муниципия Кишинэу, беседки были установлены незаконно и еще в прошлом году было издано распоряжение об их эвакуации, что не было сделано.

В настоящее время, в парке Valea Trandafirilor идут восстановительные работы. Ремонтируются пешеходные аллеи, будет построен Skatepark и будут обустроены дорожки для велосипедистов. Общая стоимость работ в 13,7 миллионов лей будет оплачена из муниципального бюджета.