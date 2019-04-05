Главная Бывшая глава молдавского минфина попала в первую десятку Forbes Romania Бывшая глава молдавского минфина Марианна Дурлештяну попала в первую десятку самых влиятельных женщин Румынии. Рейтинг составила местная редакция Форбс, Дурлештяну в нем - на седьмой строчке. Экс-министр сейчас занимает пост вице-президента группы нефтяных компаний KazMunayGas. Концерн представлен на рынках 11 стран, в 2016 его оборот превысил семь миллиардов долларов. Самой влиятельной женщиной соседней страны признана Анка Влад, президент компании Fildas Catena - одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств. На второй строчке - хранительница румынской короны принцесса Маргарета. На третьей - Корина Попеску, возглавляющая группу компаний "Электрика".

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