Каждый пятый случай преждевременной смерти вызван нарушением питания, - ученые

Неправильное питание может стать причиной преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Института измерения и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон в результате широкомасштабного исследования, проводившегося на протяжении 27 лет. Исследование было опубликовано в научном журнале The Lancet.

Нарушение баланса веществ в организме человека в результате неправильного питания является одной из основных причин развития тяжелых заболеваний и преждевременной смерти. Специалисты подсчитали, что каждая пятая преждевременная смерть в мире вызвана серьезным нарушением питания. В частности, в 2017 году из-за неполноценного питания или серьезного нарушения пищевого баланса в разных странах умерли 11 млн человек.

Дисбаланс питания может проявляться в двух случаях. Первый – нехватка витаминов и пищевых компонентов – белков, жиров и углеводов. Второй – переедание мяса, сахара, соли и других продуктов.

В своей работе исследователи охватили пищевые предпочтения 195 стран. Были учтены пищевые предпочтения, обычаи, уровень жизни. Выяснилось, что если в таких государствах, как Афганистан, высокая смертность вызвана банальным недоеданием либо голодом, то в развитых странах, в частности во Франции, Испании, Японии, наибольшую тревогу вызывает потребление в больших количествах сахара, соли, красного мяса, пряностей, поскольку это ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению и другим эндокринным расстройствам.

Как заявил один из главных авторов доклада, руководитель Института измерения и оценки здоровья Кристофер Мюррей, результаты исследования подтвердили те тревожные тенденции, о которых специалисты начали говорить еще несколько десятилетий назад.

- Неполноценное питание наряду с пищевыми злоупотреблениями становятся основной причиной преждевременной смерти в мире, опережая смертность от инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний, - подчеркнул Кристофер Мюррей.

Авторы научной работы намерены продолжить изучение преждевременных смертей. По их мнению, продолжительность жизни человека также зависит от загрязнения окружающей среды, образа жизни и привычек.

- С учетом перечисленных факторов мы сможем сформулировать более четкие рекомендации по вопросу о том, как вести здоровый образ жизни, - заявил Мюррей.