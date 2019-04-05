Виктор Гурэу: «В Молдове достаточно ресурсов для преодоления политического цугцванга»

Виктор Гурэу, директор Центра стратегического анализа и мониторинга «Альтернатива для Молдовы», считает, что в стране наступил политический цугцванг - кризис, когда каждый шаг несет риски для парламентских партий. Как на этом фоне могут происходить местные выборы и как разрешится ситуация на национальном уровне? Об этом политолог рассказал «Молдавским ведомостям».

Шансы приручить столицу у власти невелики

- Местные выборы будут связаны с результатами того, что произойдет в новом парламенте. На местах происходит кристаллизация власти по вертикали. Власть поделили Владимир Георгиевич и Игорь Николаевич. Исключение в этом раскладе составляет протестующая столица. Но черные тучи собираются и над Кишиневом, потому что контролировать его - дело чести для власти республиканского уровня. Это ей не удавалось многие годы, за исключением последних лет, когда кресло мэра временно заняли Сильвия Раду и Руслан Кодряну, выросшие в коридорах правительства.

Оппозиционный пыл столицы попытаются разбавить. Есть два способа. Первый – направить совокупность ресурсов ДПМ и ПСРМ на результат при сохранении власти в руках будущего мэра. Опасность в том, что оппозиция получит моральное превосходство и будет эксплуатировать протестный настрой, существующий в обществе, и получит карт-бланш.

Второй – выборы преторов согласно изменениям в законодательстве и перераспределение полномочий между центральной властью и властью на местах. В таком случае существует опасность огромного влияния на итоги выборов избирателей из пригородов, где тоже правит протестное настроение.

Таким образом, шансы власти приручить Кишинев в результате местных выборов невелики, и зависят от того, сможет ли оппозиция перебороть разлад среди формирований.

Почему оппозиция не договорится?

- У оппозиционных партий разные стратегические задачи, а у их избирателей – разные ожидания. Есть идейная оппозиция, которая ратует за некие принципы и ценности. Другая оппозиция действует во благо группировок: политико-олигархических и экономических. Первые метят на национальный уровень, вторые – на контроль над ресурсами. Кишинев в этом плане лакомый кусочек. Если верить отчетам Счетной палаты, свыше 35 процентов активов движимого и недвижимого имущества в столице не зарегистрировано. Тяга контролировать, управлять и обогащаться за счет этих активов очень большая.

Столичные ресурсы – путь к обогащению различных группировок

- Противоборство основных политических группировок в борьбе за столичные ресурсы огромное, так как и ресурсы огромны.

Только в сфере транспорта обращаются миллиарды лей: топливо, билеты, тендеры на покупку новых единиц транспорта. На столичную медицину выделяются деньги из государственного бюджета и из фондов национальной компании медицинского страхования. Мало кто знает, что медицинские учреждения управляют огромными активами в виде зданий и муниципальной земли. Пример - скандал при захвате земли на территории роддома №2 на улице Григоре Виеру. Есть много примеров, когда активами управляют не по назначению, лишь с одной целью – удовлетворить интерес группировок к обогащению.

Интересы группировок не всегда совпадают с интересами избирателей

- Лидеры основных оппозиционных партий Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать главными кандидатами в генеральные примары. Есть яркие лидеры и у либералов.

Граждане имеют право знать, что интересы представителей группировок не всегда совпадают с интересами избирателей, пример –Дорин Киртоакэ и Андрей Нэстасе, и оба в Кишиневе.

Так, интересы группировки, которая стояла за Андреем Нэстасе, были в том, чтобы создать политическую группировку-баррикаду и пользоваться ресурсами Кишинева для борьбы с центральной властью. От такой борьбы пострадала бы и местная власть, и горожане. Как это происходит, показал Дорин Киртоакэ.

Не будет компромисса – будут досрочные выборы

- В Молдове наступил «политический цугцванг» - каждый ход сигнализирует об опасности. Чтобы найти единственный ход, игроки должны пойти на компромисс. Бескомпромиссный вариант – это досрочные выборы.

Такой сценарий выгоден тем, кто должен найти компромисс, так как при больших возможностях управлять процессами они управляют и ресурсами. Для досрочных выборов нужно еще больше ресурсов, чем для очередных. Но управленцы могут себе позволить не только большие затраты, но и изменение правил игры во время игры. Одно из таких изменений произойдет, если местные выборы будут проводить вместе с досрочными. Появляется дополнительный месседж: мы - хорошие, дополнительных денег не тратим, а хотим лишь упорядочить политический процесс. Три выборных процесса подряд - парламентские 24 февраля текущего года, местные не позднее сентября и президентские в 2020 году - сыграют на руку власти.

Чего ожидать от досрочных выборов

- При досрочных выборах все партии ощутят, что такое административный ресурс. Я больше чем уверен, что ДПМ прочистит все структуры под себя. Уже поменяли председателей районов Криулень, Яловень, Штефан Водэ – там, где правая оппозиция одержала победу на парламентских выборах. Партия усиливает деятельность молодежной команды.

Труднее придется социалистам. У них один путь - пожертвовать идеей президентской республики и включится в протестное движение.

Больше голосов получит правая оппозиция. Произойдет это за счет увеличения количества избирателей, которые захотят принять участие в выборах. Это будет рост протестного голосования.

Унионистские партии не объединятся

- Правой оппозиции не стоит бояться объединения унионистских партий. Унионисты обанкротили идею унионизма своим присутствием во власти, а должны были бойкотировать власть по принципу: «Все есть в Бухаресте, зачем нам парламент в Кишиневе?».

Для молдавских унионистов идея унионизма была ложью во имя того, чтобы добиться участия в дележе ресурсов. Так Либеральная партия превратила кишиневскую мэрию в партийную ячейку.

Альянс между ПСРМ и ДПМ: риски для его участников и выигрыш для оппозиции

- Альянс между ПСРМ и ДПМ будет рискованным для его участников и создаст выигрыш для оппозиции. Последняя заявит об имеющемся продолжительном альянсе первых двух и их спойлеров, и тогда на местные выборы правые пойдут с преимуществом. Более того, при названном альянсе будут действовать партнеры с Запада и с Востока. Предполагаю, что Евросоюз заблокирует все программы для правительства, оппозиция получит дополнительные финансовые и другие ресурсы для борьбы с олигархическим режимом, в Брюсселе будут закрыты двери для многих политиков из Молдовы.

Предполагаю, что увеличится давление не только европейских, но и восточных партнеров. Мое предположение строится на том, что в последнее время наблюдаются точки соприкосновения российских официальный лиц и европейских партнеров, в частности, из таких больших европейских стран, как Франция, Германия, Италия. Все это происходит на фоне некой оппозиционности геополитическому влиянию США.

По-моему, в переговорном процессе для создания альянса между ПСРМ и ДПМ на первый план выступает политическое будущее Игоря Додона и его второй мандат президента. Отступают политические обещания партии социалистов по отношению к своему стратегическому партнеру – России. Из Москвы дают понять, что недовольны возможным созданием политического альянса с токсичным Плахотнюком.

Почему альянс ПСРМ-ДПМ благоприятен для Молдовы

- Хотя сценарий альянса ПСРМ и ДПМ неблагоприятен для партий-участников, как ни странно, он был бы благоприятен для Молдовы.

Во-первых, идейные политики как правого, так и левого толка - «зеленые», не подготовленные для возрождения страны. Они допускают большие ошибки, которыми пользуются группировки, имеющие политические и экономические интересы.

У правой и левой оппозиции проявляется желание вести политическую борьбу не ради чего-то, а против кого-то. Реваншистская война развернулась между группировками Цоп и Плахотнюком, бывшими либерал-демократами и Плахотнюком, между коммунистами, ПСРМ и Плахотнюком. Из-за этого страна находится в состоянии постоянной турбулентности.

ДПМ и олигархическим группировкам не страшны санкции

- Ресурсы, которыми обладают сегодня олигархические группировки, удовлетворят ожидания общество: на международной бирже начинается распродажа евробондов фирмы, которая владеет монополией на экспорт продовольственной продукции из Молдовы, в последующем это принесет инвестиции в агросектор. Дорогостоящие проекты «Хорошие дороги-2» по строительству 2600 километров дорог, «Арена Кишинев», газопровод Унгены-Кишинев - это массивные оборотные средства, это обеспечит поступление налогов. Со стороны западных и восточных партнеров обещанные ресурсы менее привлекательны: уже ощущается влияние месседжа о прекращении транзита газа через Украину. А что будет с поставками газа по этому транзиту в Молдову и с энергией, поступающей из Приднестровья?

Оптимизация парламентских фракций по сценарию 2016 года – третий путь выхода из кризиса

- Третий путь развития политической ситуации аналогичен сценарию 2016 года, когда Плахотнюку разрешили сделать все возможное для создания парламентского большинства. Сегодня Плахотнюк может создать альянс за счет оптимизации других фракций.

Не секрет, что Влада Плахотнюка опекает госдепартамент США, обладающий сильной хваткой в геополитических вопросах и инструментами воздействия.

Оптимизация вызовет резкое осуждение с Востока и Запада, но не поднимет протестное движение внутри страны - оно поутихло. По-моему, сейчас проводится прикидка, как может такой сценарий взорвать общество. Если реакция будет такой же, как после отмены выборов в Кишиневе, то такой сценарий имеет место быть.

Политика оппозиции не приведет к эволюции

- Можно предположить, что участники политического процесса анализируют все факторы и выбирают путь с наибольшим эффектом для себя – это означает власть и деньги.

Любой сценарий влечет за собой риски. Но все три губительны для оппозиции, даже если, на первый взгляд, просматривается некая возможность карт-бланша. Политику на эмоциях можно построить только через революцию, но это не приведет к эволюции.

Записала Марина ТИМОТИНА