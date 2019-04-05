Октавиан Армашу: Для получения нового транша от МВФ необходимо полномочное правительство

Для того, чтобы новая миссия Международного валютного фонда прибыла в Республику Молдова, и чтобы были согласованы определенные действия и выделен следующий транш МВФ, в стране необходимо полномочное правительство. Заявление принадлежит главе Национального банка Молдовы Октавиану Армашу, передает IPN.

„Возвращаемся к политикe: чтобы продвигаться вперед с программой МВФ. Для прибытия к нам оценочной миссии, на основании которой мы сможем предпринять определенные действия и получить следующий транш, необходимо полномочное правительство. Возможно, после формирования парламентского большинства и назначения правительства, к нам прибудет с новым визитом МВФ с полномочной миссией для установления следующих шагов для выделения еще одного транша”, - заявил Октавиан Армашу в передаче „Moldova în direct” на общественном телевидении Moldova 1.

Глава Нацбанка говорит, что в Молдове недавно была миссия МВФ и кажется, что все довольны развитием НБМ. „Нам удалось пойти дальше в части проявления прозрачности акционеров. Мы будем искать новых инвесторов для некоторых банков”, - добавил Октавиан Армашу.

По поводу отчета Kroll II о банковском мошенничестве Октавиан Армашу говорит, что он был изъят из НБМ сразу же после того, как был представлен иностранной компанией, и Национальный банк не располагает этим отчетом. В то же время, по словам председателя, из экстренного кредита, предоставленного Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank-у, то до настоящего времени выплачено более двух миллиардов леев, полученных как от ликвидации активов этих банков, так и от продажи активов осужденных лиц.

Кроме того, глава НБМ говорит, что в Республике Молдова сейчас совершенно другая банковская система, отличающаяся от той, которая была пять лет назад. „У нас хорошо капитализированные банки. Банки, в основном, с прозрачными инвесторами. У нас 90% акций банков, принадлежащих европейским инвесторам, у нас абсолютно новая нормативно-правовая база”,- отмечает Октавиан Армашу. По его словам, НБМ контролирует коммерческие банки, и последние находятся в хороших руках.

По его словам, проблемные кредиты находятся на приемлемом уровне, который снижается. Динамика также положительна и благодаря тому, что в банках растут кредитные портфели. „Сейчас большинство проблемных кредитов, которые находятся на балансах банков, это еще унаследованные из прошлого. Новые проблемные кредиты накапливаются на довольно скромную сумму”, - утверждает Октавиан Армашу.

Октавиан Армашу сообщает, что сейчас инфляция в Республике Молдова ниже целевого показателя, но в последующие месяцы произойдет увеличение, так что среднегодовое значение приблизится к 5%. По словам главы Нацбанка, рост инфляции в значительной степени обусловлен определенными корректировками тарифов. „Ничего страшного, это естественно. Наша политика направлена на то, чтобы после этого цикла инфляция вернулась к целевому уровню в 5%, к которому мы стремимся”, - отметил Октавиан Армашу.

Кроме того, председатель говорит, что в настоящее время в банковской системе нет проблем с ликвидностью. По его словам, существует даже избыточная ликвидность, но большинство из нее краткосрочное.