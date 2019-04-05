Как готовятся угробить нам любимый сад: Бетонный сад

В обновленном парке Штефана чел Маре памятника Пушкину не будет, как не будет и растений: сплошной бетон и плитка обеспечат сквозной просмотр территории в целях безопасности

Столичный парк Штефана чел Маре хотят обновить. Агентство по инспектированию и реставрации памятников (АИРП) министерства культуры 11 февраля провело на его территории общественные слушанияпо проекту «Возрождение кишиневского парка Штефана чел Маре».Но есть информация, что проект уже утвержден. Стоимость работ - примерно 20 миллионов лей, все сделают до конца года. Деньги пожертвуют предприниматели.Как отметила журналист Елена Левицкая-Пахомова, на сайте примэрии уже объявлено, что с 15 мая в парке прекращаются общественные мероприятия.

Многие кишиневцы называют происходящее вандализмом и требуют, чтобы парк оставили в покое. Они отмечают, что это не «реконструкция», а «обустройство территории» вокруг нового здания, которое планируют построить на месте кафе «Гугуцэ».

В прошлом году примэрия выделила восемь миллионов лей на реставрацию парка – два на реконструкцию системы ирригации, шесть – на восстановление дорожек, зеленых насаждений, бордюров, ремонт центрального фонтана. Куда ушли эти деньги? Может быть, на цветочный ковер Сильвии Раду за два миллиона лей?

Вторые слушания были запланированы спустя две недели с участием историков и архитекторов, но, как оказалось, их проводить никто не собирался. Поэтому 28 марта за круглым столом собрались краеведы, историки, архитекторы, журналисты, представители бизнеса. Они приняли решение создать рабочую группу, которая будет препятствовать реализации незаконного проекта модернизации парка.

Есть бетон и плитка - нет чугунной ограды

О том, что парк будет модернизирован, глава АИРП Ион Штефэницэ объявил на своей странице в Facebook, опубликовав несколько фотографий с эскизами проекта, который был разработан, по его словам, на основе концепции, представленной 19 ноября 2018 года.

Проект предусматривает обновление тротуара, системы освещения, скамеек и мусорных баков, создание детских площадок. На клумбах и газонах проведут оросительную систему, обустроят художественное освещение фонтанов в ночное время.

Вот так хотят нам изуродовать наш любимый парк

Парк в видении «реставраторов» - это сплошные бетон и плитка. В летнюю жару не будет возможности посидеть в тени. Где львы? Где памятник Пушкину? Где чугунная ограда, которая была отлита по эскизам городского архитектора Александр Осипович Бернардацци и установлена в 1863 году?

Исполнительный директор «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий отметил для «Молдавских ведомостей»: «Эта идея мне не нравится, так как большие площади будут закатаны в асфальт и покрыты плиткой. Идея с площадью фонтанов дурацкая: тут не Женева, не будет ни денег, ни воды, ничего не будет работать. Думаю, в основе проекта лежит идея прославиться. Я бы раскопал в архивах первоначальный проект начала XIX века и восстановил бы парк по нему».

Участники встречи за круглым столом едины во мнении: модернизация парка нужна тем, кто стрит здесь бизнес-центры, они видят эту территорию по-своему. А отсутствие высоких деревьев в проекте – это реализации идеи обеспечения безопасности территории: все будет хорошо просматриваться. Именно в этих целях в центре города у административных зданий вырубают деревья и кустарники.

Место для парка выбрал император Александр I

Участникам круглого стола продемонстрировали фотографии утраченных фонтанов и скульптурных композиций, ранее украшавших парк. Всем взгрустнулось. Оказывается, история парка началась 28 апреля 1817 года. По словам краеведа Владимира Тарнакина, именно тогда был заложен городской сад, который сейчас носит название парка Штефана чел Маре.

Российский император Александр I побывал в Кишиневе после встречи с австрийским императором. На балу в доме помещиков Крупенских супруга наместника Бессарабии Алексея Бахметьева, графиняВиктория Потоцкая, отметила: куда бы ни приезжал император, он оставлял после себя городские сады или скверы. Потоцкая попросила царя указать, где можно основать новый городской сад. Император на плане города указал место, где сейчас расположен памятник Штефану чел Маре. Границы парка были установлены в периметре современных улиц Митрополита Бэнулеску-Бодони и Марии Чеботарь, Штефана чел Маре и 31 Августа 1989 года.

В цвету с весны до осени

«Планировка сада была строго симметричной, лучевой, с ярко выраженным центром, типичной для городских садов России того времени, - рассказал портал Bloknot-moldova.md. - Парк закладывали, стремясь сохранить деревья, которые там уже росли. Главный садовник заказал саженцы клёна, ясеня, черешни и вишни, сливы, яблони и груши. Однако ассортимент пород был вскоре пересмотрен. Акация стала главной… Но каждая аллея была оформлена определенным видом растений.В 20-е годы XIX века сад украсили цветы: роза центифольная, лилия, мак, пионы, левкои, здесь соорудили оранжерею и теплицы».

Летний день в парке у памятника Пушкину

Главная идея озеленения парка была в том, чтобы цветение растений продолжалось здесь с весны до осени. Сейчас в парке из исторических видов растительности остались лишь несколько шелковиц, акаций и тюльпановое дерево.

Парк, в котором можно было разлечься

По словам Владимира Тарнакина, парк стал центром Кишинева: «Напротив парка на углу нынешних улиц Штефана чел Маре и Бэнулеску-Бодони находилась семинарская церковь, это место частично занимает сейчас дом правительства. С другой стороны сада было казино, куда в свое время захаживал Пушкин. По требованию руководства семинарии казино убрали и построили на его месте здание Благородного собрания. Сейчас на этом месте - здание кинотеатра «Патрия». В 1862 году дума попросила у губернатора разрешение соорудить в городском саду летнюю театральную сцену, построить помещение для танцев, карточных игр и игры в шашки. В дальнейшем в парке появились павильоны для продажи кваса, вина, сладостей; здесь же было место для изготовления прохладительной зельтерской воды».

Девчонки бегут домой после уроков

В 1885 году в парке был возведен памятник Александру Пушкину, отметил Тарнакин: «У входа в городской сад, там, где сейчас начинается аллея классиков, был памятник императору Александру II, у входа слева в 1927 году был построен памятник Штефану чел Маре работы скульптора Александра Плэмэдялэ. За памятником и оградой сада размещалось трехэтажное здание фотоателье Афанасия Сумовского».

Памятник мужеству ткачих с улицы Иринопольской

Историю размещения в парке памятников продолжила краевед, экскурсовод Зинаида Матей.

Со стороны улицы Бэнулеску-Бодони до 90-х годов находился памятник в виде вертикально камня с надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 11 сентября 1901 года». В этот день 200 ткачих – работниц фабрики на улице Иринопольской направились в центр города с требованием уменьшить рабочий день, составлявший 12 часов, увеличить зарплату и улучшить условия труда. По дороге к бастующим присоединялись прохожие. Впервые в Кишиневе состоялась результативная забастовка.

Как начиналось кино…

В 50-х годах XXвека за зданием Благородного собрания, пострадавшего в годы войны, был кинотеатр «Родина» с двумя залами.

В здании Благородного собрания впервые в 1897 году кинооператор Феликс Мезгиш показал фильм с движущими картинками. Его сняли на Полицейской площади в Кишиневе, которая находилась между нынешними Органным залом и театром имени Михая Эминеску.

Кишиневцы увидели, как принц Луи Наполеон, офицер русской армии, саблей дает отмашку торжественному маршу кавалерии. По словам зрителей, в числе которых был и сам Луи Наполеон, это было чудо. Кино стали показывать постоянно.

Загадка мраморных львов

Многие поколения кишиневцев помнят и любят львов, на пинах которых любили фотографировать детей. Один из мраморных «царей природы» спит, другой бодрствует. Как появились эти скульптуры - загадка парка.

8 сентября 1943 года в газете «Бессарабия» была опубликована заметка о том, что в саду 19 сентября будут освещены бюсты Богдана Петричейку-Хашдеу, Александру Донича, Василия Строеску и Эммануила Гаврилицэ. «Также будут освящены две статуи львов и статуя женщины в городском саду, - говорилось в информации».

На этих львах фотографировался весь город Кишинев

Интересно, что копии этих львов были обнаружены в Николаеве в доме военного губернатора Николая Аркасова, адмирала Черноморского флота. Туда они попали из Италии, где были сделаны из родосского мрамора скульптором Улиссом Камби. Композиция из двух львов украшала в середине XIXвека Воронцовский дворец в Алупке.

Благодаря другому итальянцу, Антонио Капоне, мода на скульптуры львов распространилась по всему миру. Их копии оказались в США, Аргентине, Франции, Италии и Молдове. Есть данные о том, что скульптуры львов украшали дом помещиков Стамати, который стоял на месте здания нынешнего национального банка.

Что касается девушки на пьедестале - она исчезла, а вот постамент остался. Точно так же исчезли многие красивейшие памятники с Армянского кладбища.

Как создавалась аллея классиков

В 1949 году памятник Штефану чел Маре с крестом в руке в первый раз передвинули немного в глубь парка: он, по мнению кого-то из партийных чиновников, находился ближе к бульвару, чем памятник Ленину. Времена поменялись и Штефана вернули на прежнее место, установив табличку с информацией о том, куда был передвинут памятник в конце 40-х.

Идея создания аллеи классиков принадлежит Федору Наумову, главному архитектору Кишинева. Создана она была в 1951-58 годах. Акцию поддержали творческие союзы писателей и журналистов. Из гранита на заводе в Мытищах выточили 12 пьедесталов, по шесть с каждой стороны аллеи. Над бюстами классиков, среди которых Милеску Спэтару и Михай Эминеску, работали Лазарь Дубиновский, Леонид Фитов, Иосиф Кептэнару, Александр Авербух и другие. Спустя несколько десятилетий аллея была продолжена с выходом на улицу Николае Йорги. Новые пьедесталы не гармонируют ни со старыми пьедесталами, ни с бюстами, которые на них возвышаются.

За памятником Штефану есть табличка, указывающая, что первое упоминание о Кишиневе датируется 1466 годом. Но в 90-х годах была найдена грамота времен Ильи Первого, 1436 года, в которой уже есть упоминание о Кишиневе.

Потеряли орла и аллею дружбы

В 1944 году в парке похоронили воинов, погибших при освобождении Кишинева. В 1975 году останки перезахоронили на мемориале. После войны у главного входа в парк был памятник Сталину, затем его перенесли к главному входу фабрики «Стяуа Рошие» на улице Бендерской.

Потерянный орел

По словам Зинаиды Матей, сохранились фото фонтана, над которым парил орел, державший змею. Это была идея Александра Плэмэдялэ. Вода лилась сверху, попадая из одной чаши в другую. Но отломившаяся ветка дерева разрушила скульптуру. Восстановить ее не удалось.

В 1966 году в парке была заложена аллея дружбы. Первые клены посадили Иван Иванович Бодюл и Юрий Алексеевич Гагарин. Продолжили посадку деревьев другие советские космонавты, французский астронавт Жан Луи Этьен, члены делегаций, приезжавших из союзных республик. Таблички, стоявшие рядом с деревьями, убрало муниципальное предприятие озеленения. Как сообщила Елена Левицкая-Пахомова, «произошло это по распоряжению сверху, чтобы избежать провокаций».

В 70-е годы парк реконструировали, воссоздали фонари времен Пушкина и скамейки, спроектированные Бернардацци.

Нет смысла рассматривать незаконный проект!

Клуб любителей истории Кишинева обратился к участникам встречи за круглым столом с приглашением подписать письмо президенту, парламенту, премьер-министру, примэрии Кишинева.

Строительство многоэтажного здания и модернизация парка Штефана чел Маре, говорится в документе, противоречит нормативам застройки исторического центра. Данная территория входит в архитектурный ансамбль, который является памятником исторической архитектуры и по закону не подлежит изменению. «Предлагаем реконструировать кафе «Гугуцэ» с целью создания развлекательного детского центра близ детских площадок», - говорится в письме.

О нарушениях, которые уже допущены, рассказали члены архитектурного сообщества. В частности было отмечено следующее. По закону в том случае, когда предполагаются изменения памятников истории и культуры национального значения, независимо от формы собственности, в обязательном порядке проводится архитектурно-градостроительный конкурс. Проект можно реализовывать только после получения градостроительного сертификата. Перед этим должны быть проведены исторические и дендрологические исследования.

Ничего этого нет. Поэтому ни о каком проектировании не может быть и речи. Участвовать в конкурсе могут юридические или физические лица, имеющие лицензию на специальные работы. Как оказалось, проект модернизации парка создали люди, не имеющие таких лицензий. Это второе нарушение.

Любые изменения в парке должны происходить по закону. Участники встречи приняли решение представить в АИРП и другие официальные органы петицию о том, что представленный проект нарушает закон, а поэтому нет смысла его рассматривать. В петиции будут перечислены члены инициативной группы, которые хотят принять участие в обсуждении нового проекта.

Марина ТИМОТИНА

Неудивительно, что у авторов проекта рука не поднялась обозначить на этом рисунке памятник Пушкину. Гранитный монумент абсолютно не гармонирует с бетонным садом, который хотят построить на месте памятника садово-парковой архитектуры XIXвека. Но если старое мешает новому – вопрос у нас никогда не решается в пользу старины.

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В летнюю жару парк – отличное убежище: здесь тенисто и прохладно, особенно у фонтана. На схеме уже нет старых деревьев, зато есть новые фонтаны. Но, как показывает опыт создания в Кишиневе таких сооружений, никакие фонтаны, в том числе и поющие, у нас никогда работать не будут. Кто заплатит за воду, дефицит которой вот-вот углубится из-за того, что Днестр у нас отбирает Украина?

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Парк был создан как место развлечений, которых здесь всегда хватало. Сейчас даже мороженым и водой себя не побалуешь. После образцово-показательного сноса киосков невозможно купить газету. Убрали и пункт проката велосипедов. Давно закрылся кинотеатр.