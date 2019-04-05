«Ваш Балан – не гений, а болван»: Почему старшее поколение Молдовы отказывается принимать сегодняшние таланты

И упорно доказывает, что только в «их время» встречались настоящие гении - спортсмены, актеры...

Мы постоянно слышим о том, что «молодое поколение нынче не то». Мы, молодежь, слушаем не ту музыку, смотрим не те фильмы, и, вообще, нет в наше время артистов или спортсменов, например, которых можно было назвать великими. Тех, кого можно было бы ставить в пример и на кого можно было равняться. Не кумиры, а так, интстаграмные кривляки, которые умеют разве что оголятся и глупые челленджы устраивать.

В основном, подобными фразами-укорами и осуждениями выстреливают представители старшего поколения, обязательно сопровождая их напутственным монологом: «А вот в наше время были великие...»

Молодые люди настолько привыкли к подобным утверждениям, что для каждого из нас они кажутся уже обыденными.

Многие даже не вступают в ожесточенные споры, наверное, больше из-за того, что понимаем — старшее поколение просто не переубедить. Они застряли и живут исключительно прошлым. Они не могут или не хотят воспринимать быстро меняющуюся реальность. Не хотят признавать, что и в наше время есть, например, великие спортсмены или артисты из Молдовы, которые заслуживают, чтобы их признали знаменитостями.

Dan Balan & Katerina Begu – Dragostea Din Tei (FULL VERSION)

Я уже предвижу ваши гневные реплики в комментариях, из серии, что современные звезды и в подметки не годятся великой Марии Биешу, Евгению Доге или Эмилю Лотяну. Да, не годятся, и уж никто не отрицает величие перечисленных выше легендарных личностей. Их талант, преданность искусству, гениальное творчество действительно восхищает. Они прославили нашу республику, и никто даже не посягнет на то, чтобы усомнится в их особенности.

Но давайте откровенно, почему мы без сомнения считаем их великими? Не потому ли что каждому удалось сделать невозможное и приобрести мировую известность и признание? Не потому ли что каждая их работа произведение искусства и о них знает весь мир?

Так, почему же, когда, например, нашего молдавского теннисиста Раду Албота, который, сделав невозможное, вошел в топ-50 лучших теннисистов мира называют великим спортсменом старшее поколение так отчаянно начинает коробить. Если учесть уровень нашего молдавского спорта в принципе, его действительно можно назвать самородком, которого знает весь мир. Он талантлив, это невозможно отрицать! То чего достиг Раду Албот, получается у единиц. Знаете, как-то один мой знакомый об успехе теннисиста сказал примерно следующее: «Это на, как на «Запорожце» вдруг выиграть «Формулу-1». Это так же нереально, тем не менее, это может произойти»

Или, например, когда певца Дана Балана, единственного артиста из Молдовы, которого номинировали на премию Грэмми, чьи песни знает и поет весь мир нельзя называют знаменитостью. От словосочетания «знаменитость Дан Балан» такое впечатление, у старшего поколения подскакивает давление и сахар в крови. А почему, собственно, не назвать его знаменитостью? Его действительно знают и любят во всем мире. Да, возможно текста его песен не отличаются глубоким смыслом, а вокал не поражает уникальностью, но это не помешало ему стать мировой звездой. Таков музыкальный вкус у общественности, с этим вы тоже не можете не согласиться.

Так может не стоит с пеной у рта доказывать, что в наше время миллениалов и всяких там Ким Кардашьян в принципе не может быть талантливых артистов, режиссеров или спортсменов? Может быть «отцам» стоит хотя бы попытаться отказаться клеймить вся и всех и приглядеться получше к представителям «молодого поколения, которые нынче не то»!

Dan Balan - Hold On Love (Official Video)

ПАВЕЛ МУНТЯН