Молдавских полицейских обучили, как правильно обращаться с VIP-ами

В рамках молдавско-эстонского сотрудничества прошли учения полиции.

3 апреля сотрудники Генерального инспектората полиции и Государственной службы охраны участвовали в учениях самого высокого уровня в области безопасного сопровождения ВИП-персон и остановки средств, которые могут представлять опасность.

В рамках мероприятия сотрудники правоохранительных органов находились под наблюдением международных экспертов из Эстонии, которые направляли полицейских.

Практические занятия являются одной из приоритетных задач проекта под названием «Повышение навыков полиции по организации безопасного сопровождения высокопоставленных лидеров государства, официальных делегаций, приезжающих в нашу страну», который был запущен в январе 2019 года при официальной поддержке Эстонии.

Как отмечается в пресс-релизе Генерального инспектората полиции, эстонские коллеги высоко оценили профессионализм молдавских полицейских, заявив, что правители Эстонии могут спокойно и безопасно посещать Республику Молдова,где их безопасность будет обеспечиваться полицией на самом высоком уровне, в соответствии с международными стандартами.

Непрерывное обучение и совершенствование сотрудников полиции является одной из приоритетных задач молдавской полиции.