Андрей Нэстасе получает умопомрачительные пособия на детей - 14 тысяч евро

Согласно декларации о доходах за 2018 год, Андрей Нэстасе живет на пособия собственных детей и зарплату супруги. В прошлом году семья лидера партии DA получила доход в размере 90 тыс. евро, из которых зарплата супруги составила 68 тысяч евро, а пособия на детей – 14 тысяч евро.

Сам Андрей Нэстасе числится безработным уже не первый год, но владеет земельными участками, которые были получены большей частью в наследство – 11 зданий и сооружений, общая площадь которых составляет 650 метров квадратных.

Политик указал пять земельных участков с объектами в декларации о доходах, но не упомянута их стоимость. Остальные 6 объектов и сооружений оцениваются в 2,6 млн леев.

Помимо этого, он владеет девятью земельными участками в 2,5 га - их стоимость в декларации не отражена.

Два земельных участка, чья стоимость указана, оценены в 400 тысяч леев.

Также семья продала автомобиль Mercedes 350S за 35 тыс. евро, но остался еще один автомобиль Nissan Maxima, оцененный в 10 тыс. евро.

Семья Андрея Нэстасе владеет роскошным особняком в Бад-Хомбурге (Германия), там проживает супруга и двое детей политика, передает tvc.md.

Согласно информации, опубликованной журналистами в разных СМИ, используя имя собственной матери и тещи, Андрей Нэстасе сумел получить через оффшорные счета около 6 миллионов леев и 150 000 евро.

ДОХОД

Заработная плата жены — 67 828 евро

Пособия на детей — 14 040 евро

ИМУЩЕСТВО

11 зданий

общая площадь — 651 кв.м

общая стоимость — 2,6 млн леев

стоимость 5 объектов недвижимости не указана

9 земельных участков

общая площадь — 2,56 га

общая стоимость — 424 тыс. леев

стоимость 7 участков не указана