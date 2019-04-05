Кишиневцев призывают внести свои предложения по проекту «Кишинев - зеленый город»

Примэрия Кишинева просит жителей высказать свое мнение о приоритетных действиях в рамках проекта «Кишинев - зеленый город».

Проект финансируется Европейским Банком Реконструкции и Развития. Жителей столицы просят ответить на несколько вопросов в анкете, которая размещена на официальном сайте примэрии Кишинева.

Согласно пресс-релизу муниципальных властей, вопросы структурированы по таким темам, как общественный транспорт, реабилитация и содержание дорог, канализационная система дождевой воды, очистка и восстановление водных бассейнов, пересекающих территорию муниципалитета.

Жители Кишинева могут высказать свое мнение о зеленых насаждениях и предотвращении оползней, повышении энергоэффективности в общественных и жилых зданиях, модернизации системы сбора, хранения и транспортировки отходов и многих других.

Высказаться можно в период с 5 по 19 апреля 2019 года.