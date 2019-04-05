Адвокаты Филата утверждают, что он болен и не способен появляться за судебных заседаниях

Дела бывшего премьера идут плачевно. Влад Филат болен, и не способен появляться на судебных заседаниях - так утверждают адвокаты бывшего премьера, отбывающего срок за коррупцию. Сегодня должны были быть возобновлены слушания по делу, но заседание было перенесено из-за проблем Филата.

Его защитники не уточнили, в чём именно заключается болезнь, но дали понять, что Филату даже потребовалось медицинское вмешательство, сообщает телеканал ProTV.

- Он написал заявление с просьбой освободить его от слушаний, так как он проходит курс реабилитации. Суд удовлетворил его просьбу. Чем болен Филат? Извините, но это врачебная тайна, - заявил Виктор Мунтяну, адвокат Филата.

Напомним, что Влад Филат находится в тюрьме уже три года, он осуждён на девять лет.